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“Mucha grilla”, dice Sheinbaum sobre dichos de Manuel Velasco sobre García Harfuch

Manuel Velasco comparó al secretario de Seguridad García Harfuch con el actor y cantante sinaloense Pedro Infante.

“Mucha grilla”, dice Sheinbaum sobre dichos de Manuel Velasco sobre García Harfuch

“Mucha grilla”, dice Sheinbaum sobre dichos de Manuel Velasco sobre García Harfuch

Ciudad de México (GH).- Como “mucha grilla” calificó la presidenta Claudia Sheinbaum el que Manuel Velasco, coordinador de senadores del Partido Verde, haya dicho que Omar García Harfuch es un posible candidato a la Presidencia en 2030.

Ya, mucha grilla. La verdad. Son parte de sus promociones de los partidos políticos”, dijo la mandataria.

Manuel Velasco comparó al secretario de Seguridad García Harfuch con el actor y cantante sinaloense Pedro Infante.

Pero la Presidenta aclaró que el “2030 está muy lejos todavía” y que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana está enfocado en su trabajo.

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No, ningún compañero que esté trabajando en el gobierno en este momento está pensando en otra cosa. Porque están dedicados a su trabajo”, dijo.

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García Harfuch, agregó, es un hombre que a pesar de haber sufrido un atentado, se ha dedicado con valentía a la seguridad del País.

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