Sheinbaum califica de “absurdo” y “sin sustento” dicho de dirigente del PT sobre elección interna de Morena 

Ciudad de México (GH).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “absurdo” y sin “sustento” la acusación del dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT) Alberto Anaya de que hubo presión de Estados Unidos al partido Morena para elegir a los coordinadores de la defensa de la Transformación en los estados en donde habrá elecciones el próximo año. El dirigente del PT dijo en entrevista que hubo presión a Morena para correrse al centro. La mandataria explicó que es conocido que en el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cuenta con un esquema efectivo para elegir a los coordinadores y coordinadoras. Te puede interesar: Seguridad infantil e inteligencia artificial: por qué Estados Unidos busca adelantarse a los riesgos de los chatbots después de años de problemas con las redes sociales La Presidenta agregó que si “no sale en la encuesta la persona que hubieran querido los partidos políticos”, hacen “estas interpretaciones que no tienen ningún sustento”.

La mandataria explicó que es conocido que en el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cuenta con un esquema efectivo para elegir a los coordinadores y coordinadoras.

Ciudad de México (GH).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “absurdo” y sin “sustento” la acusación del dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT) Alberto Anaya de que hubo presión de Estados Unidos al partido Morena para elegir a los coordinadores de la defensa de la Transformación en los estados en donde habrá elecciones el próximo año.

Es un absurdo, no tiene ningún sustento lo que está diciendo”, contestó durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El dirigente del PT dijo en entrevista que hubo presión a Morena para correrse al centro.

Yo creo que hubo presión de los norteamericanos para un corrimiento al centro y el centroderecha”, indicó.

La mandataria explicó que es conocido que en el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cuenta con un esquema efectivo para elegir a los coordinadores y coordinadoras.

Morena tomó la decisión de que los coordinadores se eligieran por encuestas y es el resultado de las encuestas”, dijo.

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La Presidenta agregó que si “no sale en la encuesta la persona que hubieran querido los partidos políticos”, hacen “estas interpretaciones que no tienen ningún sustento”.