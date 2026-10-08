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Sheinbaum aclara caso de empresas sancionadas por EEUU: “No hay evidencia” de vínculos con grupos delictivos

La UIF detectó operaciones financieras de riesgo e irregularidades en algunos de los 46 sujetos señalados por OFAC, pero aclaró que la medida es preventiva y no acredita responsabilidad.

Sheinbaum aclara caso de empresas sancionadas por EEUU: “No hay evidencia” de vínculos con grupos delictivos

Sheinbaum aclara caso de empresas sancionadas por EU: “No hay evidencia” de vínculos con grupos delictivos

Ciudad de México (GH).- Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que la empresa de Baja California Inteliproof Efficient y otras compañías cuentan con irregularidades, no hay evidencia de que mantengan nexos con un grupo delictivo.

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a una red en Baja California integrada por 21 personas y 25 empresas ligadas según ellos a “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

No han reportado adecuadamente los ingresos, egresos, pero de ahí a que estén vinculados con un grupo delictivo es otra cosa”, contestó durante su conferencia matutina al ser cuestionada sobre Inteliproof Efficient.

La mandataria agregó que hay una sanción y se abre un periodo para que la persona conteste, pero “no hay evidencia de que la empresa o las personas estén vinculados con un grupo delictivo”.

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Sheinbaum Pardo informó que la UIF informó que hay irregularidades en las empresas mencionadas, pero sin pruebas de que estén vinculadas a un delito.

No hay información de Estados Unidos”, aseguró Sheinbaum Pardo.

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