Revisar bolsas en tiendas: qué dice la ley en México y cuándo puedes negarte

Su artículo 268 permite inspeccionar a una persona y sus posesiones cuando existe flagrancia o indicios de que lleva objetos relacionados con el delito investigado. Foto: Gemini.

La inspección debe consistir en una exploración externa; cualquier revisión que implique exponer partes íntimas requiere autorización judicial.

MÉXICO.- El personal de una tienda en México puede pedirte que muestres el contenido de tu bolsa o mochila, pero no puede obligarte a someterte a una revisión mediante amenazas, fuerza o actos que vulneren tu libertad e integridad. Si te niegas, el establecimiento no obtiene por ese motivo autorización automática para revisar tus pertenencias por la fuerza.

La disposición aplicable se encuentra en los artículos 9 y 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), cuyo texto vigente puede consultarse en la Cámara de Diputados.

El artículo 10 prohíbe a los proveedores realizar actos contra la libertad, seguridad o integridad de los consumidores bajo el pretexto de un registro o una averiguación. El artículo 9 también contempla la responsabilidad de los proveedores por las acciones de sus empleados, vigilantes y guardias. LFPC

¿Una tienda puede obligarte a abrir tu bolsa o mochila?

Una tienda puede solicitarte que muestres voluntariamente tus pertenencias, por ejemplo, si se activa una alarma al salir del establecimiento. Sin embargo, esa petición no autoriza por sí misma al personal a registrar tus objetos mediante la fuerza, realizar una revisión corporal o retenerte injustificadamente.

El artículo 10 de la LFPC establece que, si una persona es sorprendida en la comisión flagrante de un delito, los proveedores, sus agentes o empleados deben poner al presunto infractor a disposición de la autoridad competente sin demora y bajo su responsabilidad. Esto no les concede facultades generales de investigación propias de la policía.

Su artículo 268 permite inspeccionar a una persona y sus posesiones cuando existe flagrancia o indicios de que lleva objetos relacionados con el delito investigado. Canva, Magnific

¿Qué pasa si te niegas a mostrar tus pertenencias?

Si no deseas abrir tu bolsa o mochila, puedes expresar tu negativa de forma clara y solicitar que intervenga la autoridad si el personal intenta imponerte la revisión.

Ten en cuenta estos puntos:

Negarte a una revisión voluntaria no demuestra por sí mismo que hayas cometido un delito.

El personal no obtiene autorización automática para quitarte la bolsa, introducir las manos en ella o revisarte físicamente.

Una alarma de seguridad puede motivar una solicitud de aclaración, pero no elimina los derechos del consumidor.

Si el establecimiento considera que existe un delito, debe actuar conforme a la ley y dar intervención a la autoridad competente cuando corresponda.

¿Quién puede revisar una bolsa o mochila para investigar un delito?

El Código Nacional de Procedimientos Penales regula las inspecciones que puede realizar la policía durante una investigación.

Su artículo 268 permite inspeccionar a una persona y sus posesiones cuando existe flagrancia o indicios de que lleva objetos relacionados con el delito investigado.

Antes de efectuar la revisión, la policía debe informar el motivo y respetar la dignidad de la persona. La inspección debe consistir en una exploración externa; cualquier revisión que implique exponer partes íntimas requiere autorización judicial.

La diferencia entre una solicitud comercial y una inspección policial puede resumirse así:

Personal de la tienda: puede pedir que muestres voluntariamente tus pertenencias y actuar conforme a la ley ante una posible flagrancia.

Personal de seguridad privada: no cuenta, por su cargo, con facultades generales para realizar investigaciones o imponer registros corporales.

Policía: puede efectuar inspecciones en los supuestos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales y debe explicar el motivo de la revisión.

¿Qué puedes hacer si una tienda te amenaza o te retiene para revisar tus pertenencias?

Si el personal intenta revisar tu bolsa por la fuerza, te amenaza o impide que te retires sin una justificación legal, prioriza tu seguridad y evita una confrontación física. Si es seguro hacerlo, documenta lo ocurrido y busca apoyo de las autoridades.

Estos son los pasos que puedes seguir:

Expresa tu negativa con claridad. Indica que no autorizas una revisión voluntaria de tus pertenencias. Solicita la intervención de la autoridad. Si hay amenazas, agresiones o una retención, pide apoyo policial. Conserva evidencia. Anota el nombre del establecimiento, la fecha, la hora y los nombres o descripciones del personal involucrado. Guarda fotografías, videos o datos de testigos obtenidos de forma segura. Presenta una queja ante Profeco. Puedes consultar los canales oficiales de atención de la Procuraduría Federal del Consumidor para recibir orientación sobre una posible vulneración de tus derechos como consumidor. Denuncia posibles delitos cuando corresponda. Si hubo agresiones, amenazas o privación ilegal de la libertad, los hechos pueden ponerse en conocimiento del Ministerio Público para que determine lo procedente.

¿Qué sanciones puede recibir una tienda por obligarte a una revisión?

El artículo 10 de la LFPC establece que la infracción a esa disposición puede sancionarse conforme a la propia ley.

También contempla la reparación del daño moral y la indemnización por daños y perjuicios cuando no se comprueba el delito imputado. La aplicación de estas consecuencias depende de los hechos y de la determinación de las autoridades competentes.

Para solicitar orientación sobre tus derechos como consumidor, consulta el portal de la Procuraduría Federal del Consumidor en gob.mx/Profeco.

Si la situación implica un posible delito, corresponde acudir a las autoridades de seguridad o al Ministerio Público.