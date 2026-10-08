PT acusa a EEUU de presionar a Morena para moverse hacia el centro y la centroderecha en la definición de sus coordinadores rumbo a las elecciones de 2027

El dirigente petista fue cuestionado sobre si consideraba que su partido había sido relegado durante la selección de los coordinadores estatales.

El dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, acusó que hubo presión de Estados Unidos en el proceso interno de Morena para definir a los coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027, y sostuvo que esa supuesta presión habría favorecido un desplazamiento hacia posiciones de centro y centroderecha.

En entrevista con medios, el también senador cuestionó los perfiles que resultaron seleccionados en las 17 entidades donde el próximo año se renovarán gubernaturas y afirmó que “la presión norteamericana está más fuerte de lo que esperábamos”.

Anaya no presentó públicamente pruebas que demostraran una intervención directa de autoridades estadounidenses en el proceso interno de Morena. Su señalamiento se produjo en medio de las diferencias que el PT mantiene con el partido guinda por la definición de candidaturas y los términos de una eventual alianza para 2027.

¿Qué dijo Alberto Anaya sobre la supuesta presión de EU?

El dirigente petista fue cuestionado sobre si consideraba que su partido había sido relegado durante la selección de los coordinadores estatales.

Su respuesta fue directa:

“Yo creo que hubo presión de los norteamericanos para un corrimiento al centro y a la centro derecha”.

Cuando se le preguntó si esa presión habría sido ejercida sobre los gobernadores o sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, Anaya amplió el alcance de su afirmación y respondió que, desde su perspectiva, se trata de una presión que alcanza al país en general.

También sostuvo que existe un interés internacional para que distintos países adopten posiciones más hacia la derecha y vinculó ese escenario con cambios políticos que, según dijo, están ocurriendo en América Latina.

“Vea a los personajes”, responde sobre los coordinadores

Al ser cuestionado sobre si los perfiles seleccionados por Morena eran los que, a su juicio, reflejaban ese supuesto desplazamiento, Anaya respondió:

“¡Vea a los personajes! La presión estadunidense es más fuerte de lo que esperábamos”.

El dirigente del PT no detalló qué personas o decisiones concretas consideraba resultado de una eventual presión estadounidense.

Por ello, sus declaraciones deben entenderse como una valoración política del proceso interno de Morena, y no como una conclusión acreditada sobre una intervención de Estados Unidos.

PT pide “más sentido de alerta” rumbo a 2027

Anaya también vinculó las elecciones de 2027 con la sucesión presidencial de 2030.

Afirmó que los partidos de la llamada Cuarta Transformación deberían llegar a los comicios del próximo año con mayor coordinación frente a lo que describió como presiones de Estados Unidos y de la derecha internacional.

“No estamos trabajando en el interés de que cerremos filas para enfrentar las agresiones norteamericanas. Creo que nos hace falta más sentido de alerta”.

Para el dirigente petista, la correlación de fuerzas que resulte de las elecciones de 2027 tendrá consecuencias para la siguiente elección presidencial.

“Como quedemos en el 27 es la correlación de fuerzas con la que vamos a llegar al 30”, sostuvo.

¿Morena y PT irán juntos en las elecciones de 2027?

Aunque las diferencias entre ambos partidos se han profundizado durante el proceso de selección de coordinadores, Anaya aseguró que las negociaciones con Morena continúan abiertas.

El PT busca discutir acuerdos para distintos cargos, no solamente para las gubernaturas.

Entre los espacios que deberán negociarse están:

Gubernaturas de 17 estados.

Diputaciones federales.

Diputaciones locales.

Presidencias municipales.

Anaya afirmó que para cada uno de estos ámbitos deberán establecerse los convenios correspondientes.

El dirigente petista dijo que su partido considera deseable una coalición total con Morena y sus aliados, pero puso en duda que exista voluntad suficiente para concretarla en todos los procesos.

“Nosotros vemos deseable la coalición total, pero no creo que haya voluntad para ello”.

Célida López recorrió las colonias Las Minitas y La Internacional, donde sostuvo encuentros con vecinos para informar sobre el proceso interno de Morena.

Zacatecas, uno de los puntos de tensión

Las negociaciones entre Morena y el PT mantienen un capítulo particular en Zacatecas, donde el proceso interno para definir la coordinación estatal generó inconformidad entre sectores petistas.

Anaya señaló que las conversaciones continúan y reconoció que una de las posibilidades que el PT está valorando es presentar una candidatura propia.

La postura refleja una de las principales tensiones entre ambos partidos: mientras el PT mantiene públicamente su disposición a una alianza amplia, también busca conservar margen para competir por su cuenta en las entidades donde considere que no existen condiciones para un acuerdo.

¿El PT podría competir solo?

Ante la posibilidad de que no se concrete una coalición con Morena en todas las entidades, Anaya aseguró que el PT tiene experiencia compitiendo sin alianzas.

Recordó que su partido participó solo en las elecciones de 1994, 1997 y 2003, además de mencionar posteriormente 2009 en declaraciones recogidas por otros medios.

“Siempre. Fuimos solos en 1994, en 1997 y en 2003, y aquí estamos”.

La declaración deja abierta la posibilidad de que el PT compita de manera independiente en algunos procesos locales, aunque la dirigencia continúa negociando con Morena.

Anaya cuestiona el proceso interno de Morena

Los señalamientos del dirigente petista ocurren después de varias semanas de diferencias entre ambas fuerzas políticas por el método utilizado para definir los coordinadores estatales.

El PT ha expresado inconformidad en distintos estados y ha reclamado revisar algunos resultados. Morena, por su parte, ha continuado con la definición de sus coordinaciones estatales rumbo a los comicios de 2027.

Los coordinadores estatales forman parte de la estrategia política de Morena rumbo a las elecciones, pero su designación partidista no equivale todavía, por sí misma, a una candidatura electoral formal, pues ésta deberá ajustarse posteriormente a los procedimientos internos, convenios de coalición y reglas electorales aplicables.

“A veces ni entre ellos se invitan”: Anaya sobre los 15 años de Morena

Al final de la entrevista, Alberto Anaya reveló que no fue invitado a la celebración por los 15 años de Morena, realizada esta semana.

El dirigente del PT respondió con ironía al ser cuestionado sobre el hecho:

“A veces ni entre ellos se invitan”.

El episodio ocurre en un momento de negociaciones entre ambos partidos en el que, pese a que el PT insiste en que mantiene abierta la posibilidad de una coalición amplia, también ha comenzado a dejar públicamente abierta la puerta para competir solo en algunas entidades.

Por ahora, el punto central de la disputa es determinar qué espacios corresponderán a Morena, PT y PVEM y bajo qué mecanismo se definirán las candidaturas para 2027, mientras continúan las negociaciones entre las dirigencias.