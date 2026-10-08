Lluvias torrenciales y temperaturas de hasta 45 grados azotarán a México este jueves

El huracán Isaias continuará intensificándose en el golfo de México, mientras la tormenta tropical Simon favorecerá lluvias torrenciales en Guerrero e intensas en Oaxaca.

Ciudad de México.- Lluvias puntuales torrenciales de hasta 250 milímetros se pronostican este jueves 8 de octubre en Guerrero, debido al ingreso de humedad asociado con la circulación de la tormenta tropical Simon y un canal de baja presión, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Al mismo tiempo, el huracán Isaias continuará intensificándose sobre el centro y norte del golfo de México, cuya amplia circulación favorecerá lluvias intensas en el sureste del País, principalmente en Chiapas, Campeche y Yucatán.

El SMN mantiene bajo vigilancia los efectos de ambos sistemas tropicales, uno ubicado en el Atlántico y otro en el océano Pacífico.

¿Dónde lloverá con mayor intensidad este jueves?

Las lluvias más fuertes se concentrarán en el sur y sureste de México.

Guerrero tendrá lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros, principalmente en la costa y el sur del estado.

También se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en:

Oaxaca, principalmente en el noroeste, centro y costa.

Chiapas, en el oeste y costa.

Campeche, en el oeste y costa.

Yucatán, en la costa, norte y oeste.

Mientras que se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

¿Qué estados tendrán chubascos?

Se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Jalisco, Colima, Morelos y Tlaxcala.

Habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

En Aguascalientes y Guanajuato se prevén lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.

Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos e inundaciones.

El SMN también advirtió que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Huracán Isaias se intensifica en el golfo de México

El huracán Isaias continuará intensificándose sobre el centro y norte del golfo de México.

Su circulación ocasionará lluvias puntuales intensas en Chiapas, Campeche y Yucatán; lluvias muy fuertes en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, además de lluvias con intervalos de chubascos en regiones del noreste y centro del País.

Para consultar la información actualizada sobre el sistema tropical, el SMN mantiene disponible su aviso de ciclón tropical en el océano Atlántico.

Tormenta tropical Simon provocará lluvias en el Pacífico

Por otra parte, el ingreso de humedad asociado con la tormenta tropical Simon y un canal de baja presión favorecerá las lluvias torrenciales en Guerrero e intensas en Oaxaca.

Un segundo canal de baja presión también generará chubascos en Baja California Sur.

El SMN mantiene disponible su aviso de ciclón tropical en el océano Pacífico para consultar la evolución de Simon.

¿Dónde hará más calor?

Aunque las lluvias serán protagonistas en buena parte del País, también se mantendrán temperaturas elevadas en el noroeste.

Se esperan máximas de 40 a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora.

Las temperaturas alcanzarán entre 35 y 40 grados en Baja California Sur y Sinaloa.

Mientras que se prevén máximas de 30 a 35 grados en Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.

¿Dónde se esperan las temperaturas más bajas?

Durante la mañana, las temperaturas mínimas podrían descender a entre 0 y 5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Te puede interesar: Precio del dólar ‘arrasa’ frente al peso mexicano y así cotiza el tipo de cambio este jueves 8 de octubre

¿Dónde habrá fuertes vientos y oleaje?

El SMN pronosticó viento de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, en las costas de Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

En las costas de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

También habrá vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, en Baja California, Colima, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y la costa de Tamaulipas.

El oleaje alcanzará de 3 a 4 metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero; de 2 a 3 metros en Oaxaca, Campeche y Yucatán, y de 1 a 2 metros en la costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Jalisco, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.