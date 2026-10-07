El SMN advierte lluvias torrenciales, vientos fuertes y oleaje elevado en varias regiones del país para mañana jueves

Para el jueves 8 de octubre de 2026, el SMN pronostica lluvias torrenciales (150 a 250 mm) en Guerrero; muy fuertes con puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán; y fuertes con puntuales muy fuertes en Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

El SMN informó que el ciclón Isaias se intensificará a huracán categoría 1 mientras se aleja de las costas mexicanas, provocando lluvias intensas en Campeche y Yucatán, y muy fuertes en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, con fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, emitió un aviso de pronóstico a 48 horas válido desde las 08:00 horas del jueves 8 de octubre hasta las 08:00 horas del viernes 9 de octubre de 2026. En él se informa sobre la presencia de dos ciclones tropicales que están influyendo de manera significativa en las condiciones meteorológicas del territorio nacional: Isaias y Simon.

Isaias se intensifica a huracán categoría 1

Durante este día, se pronostica que el ciclón tropical Isaias se intensificará a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mientras se aleja paulatinamente de las costas nacionales. A pesar de su alejamiento, su amplia circulación, en interacción con inestabilidad atmosférica en altura, seguirá provocando efectos adversos en el sureste del país.

Se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de Campeche (oeste y costa) y Yucatán (costa, norte y oeste); lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (centro y sur), Tabasco (costa) y Quintana Roo (norte). Además, se prevén fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de dichos estados.

Simon se fortalece frente a Guerrero y Michoacán

Por su parte, el ciclón tropical Simon continuará intensificándose frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Su circulación, combinada con un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental, la corriente en chorro subtropical y divergencia en altura, ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Guerrero (costa y sur); lluvias puntuales intensas en Oaxaca (noroeste, centro y costa) y Chiapas (oeste y costa). Asimismo, se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en entidades del norte, noreste, oriente, centro y occidente del país, incluido el Valle de México.

Ambiente caluroso en el noroeste

A su vez, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste de México, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 45 °C en zonas de Baja California y Sonora.

Efectos detallados para el jueves 8 de octubre

El SMN desglosa los siguientes efectos meteorológicos para el día jueves 8 de octubre:

Lluvias

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Guerrero (costa y sur).

Guerrero (costa y sur). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (noroeste, centro y costa), Chiapas (oeste y costa), Campeche (oeste y costa) y Yucatán (costa, norte y oeste).

Oaxaca (noroeste, centro y costa), Chiapas (oeste y costa), Campeche (oeste y costa) y Yucatán (costa, norte y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (costa), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (costa) y Quintana Roo (norte).

Michoacán (costa), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (costa) y Quintana Roo (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Morelos y Tlaxcala.

Jalisco (oeste y sur), Colima, Morelos y Tlaxcala. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes y Guanajuato.

Viento

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

costas de Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche.

costas de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Colima, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y costa de Tamaulipas.

Oleaje

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Oaxaca, Campeche y Yucatán.

costas de Oaxaca, Campeche y Yucatán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Jalisco, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa.

Baja California Sur y Sinaloa. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.

Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Recomendaciones y advertencias

El SMN advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. Además, podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y de Protección Civil, así como a seguir las indicaciones de las autoridades locales.