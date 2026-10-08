Ex director de Pemex Víctor Rodríguez pagará 120 mil pesos y deberá ir a terapia tras obtener suspensión condicional por el delito de violencia familiar contra su esposa Felicia Jiménez y su hijo
La medida legal permite detener temporalmente el procedimiento a cambio de que el imputado cumplacon una serie de obligaciones económicas.
MÉXICO. — El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, obtuvo una suspensión condicional de seis meses en el proceso penal que enfrenta por el delito de violencia familiar en el estado de Morelos.
De acuerdo con información del diario Reforma, una jueza de control autorizó esta Salida Alterna durante una audiencia realizada el jueves 8 de octubre en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, tras evaluar el plan de reparación del daño presentado por la defensa del exfuncionario.
La medida legal permite detener temporalmente el procedimiento judicial a cambio de que el imputado cumpla de forma estricta con una serie de obligaciones económicas, restrictivas y de reeducación conductual.
Medidas y compromisos fijados por la autoridad judicial
Durante el periodo de seis meses fijado por el juzgado, el exdirector de la empresa paraestatal deberá acatar las siguientes condiciones:
- Reparación del daño: Realizar un pago único de 120 mil pesos a favor de la víctima.
- Pensión alimentaria: Entregar una aportación mensual de 14 mil pesos, la cual deberá saldarse dentro de los primeros diez días de cada mes.
- Atención psicológica: Acudir a terapia especializada en masculinidades con sesiones quincenales, iniciando el 13 de octubre.
- Firmas periódicas y restricciones: Presentarse a firmar ante la autoridad judicial cada dos meses y mantener la prohibición absoluta de acercarse, intimidar o molestar a la víctima, a pesar de la modificación de algunas medidas cautelares previas.
¿Qué implica jurídicamente la suspensión condicional del proceso?
La suspensión condicional es un mecanismo alternativo de solución de controversias previsto en el sistema de justicia penal en México:
- No equivale a una absolución: La resolución no suspende la responsabilidad penal ni exonera de forma definitiva al imputado, sino que supedita la causa al cumplimiento total de los compromisos impuestas por la jueza.
- Conclusión del caso: Si Rodríguez Padilla cumple cabalmente con las medidas durante los seis meses señalados, el juzgado decretará la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del expediente.
- Riesgo de reactivación: En caso de que el exfuncionario incumpla cualquiera de las obligaciones o viole las medidas de protección a la víctima, la autoridad judicial revocará el beneficio y reiniciará el juicio ordinario.