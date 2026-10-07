Un Jet Cessna XB-BAR usado por Miguel Ángel Navarro se desploma en Nayarit con dos muertos y pone bajo revisión el uso de vuelos privados por parte del gobernador y su familia

El jet privado que utilizaba Miguel Ángel Navarro cayó en Ixtlán del Río y ahora se investiga desde el motivo del vuelo hasta la relación del gobernador con la aeronave. | Crédito: X @MiguelANavarroQ/Especial

El Cessna Citation 501 volaba de Tepic a Aguascalientes cuando cayó en Ixtlán del Río y murieron sus dos tripulantes; Reforma reportó que Miguel Ángel Navarro y su familia utilizaban la aeronave, mientras la Fiscalía investiga incluso si el desplome puede estar relacionado con un posible atentado contra el mandatario.

NAYARIT.- El desplome del Cessna Citation 501 matrícula XB-BAR, ocurrido el domingo 4 de octubre en Ixtlán del Río, Nayarit, abrió dos líneas de atención: la investigación sobre las causas de la caída y la relación de la aeronave con el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, de Morena. En el accidente murieron el piloto Óscar Quezada y el copiloto Ángel Ricardo Granados Vargas. El mandatario no viajaba a bordo. Reforma reportó que Navarro y miembros de su familia utilizaban el jet para sus traslados; autoridades estatales han reconocido que la aeronave era utilizada por el gobernador, aunque no han precisado públicamente con qué frecuencia ni han confirmado que el vuelo del domingo tuviera como objetivo recoger a una de sus hijas.

El caso también tiene una dimensión política. En mayo de 2025, Claudia Sheinbaum envió a Morena un decálogo sobre principios de conducta y austeridad en el que señaló: “No es de nuestro Movimiento viajar en aviones o helicópteros privados”. Posteriormente, lineamientos partidistas incluyeron entre las conductas contrarias a la austeridad el uso de vehículos aéreos privados, independientemente del origen del dinero utilizado para pagarlos.

¿Qué pasó con el avión que utilizaba el gobernador de Nayarit?

La aeronave XB-BAR despegó alrededor de las 16:30 horas del Aeropuerto Internacional Amado Nervo, en Tepic, con destino a Aguascalientes.

Los registros disponibles indican que unos 18 minutos después dejó de transmitir su posición cuando se encontraba sobre la zona serrana de Ixtlán del Río. Los restos fueron localizados cerca de Los Mezquites, en una región de difícil acceso.

A bordo únicamente viajaban los dos integrantes de la tripulación:

Óscar Quezada , piloto.

, piloto. Ángel Ricardo Granados Vargas, copiloto.

Ambos murieron en el accidente.

Los registros especializados identifican al aparato como un Cessna 501 Citation I/SP, matrícula mexicana XB-BAR, utilizado para vuelos privados y operado por CABJE, S.A. de C.V.

¿Qué relación tenía Miguel Ángel Navarro con el Cessna XB-BAR?

La relación entre el avión y el gobernador dejó de ser únicamente una versión periodística después del accidente.

Fotografía del gobernador morenista de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. | Crédito: X @MiguelANavarroQ

Información divulgada a partir de la investigación de la Fiscalía de Nayarit establece que la aeronave había sido utilizada por Miguel Ángel Navarro. Algunas publicaciones describieron esos traslados como ocasionales, mientras otras fuentes señalaron que el uso era frecuente. La propia Fiscalía, sin embargo, no ha detallado públicamente la periodicidad de los vuelos del mandatario.

Reforma reportó que el jet era utilizado de manera cotidiana tanto por Navarro como por integrantes de su familia.

Ese punto resulta relevante porque el accidente permitió conocer públicamente una práctica de traslado que entra en contraste con los criterios de austeridad promovidos dentro de Morena.

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¿El avión viajaba a Aguascalientes para recoger a la hija del gobernador?

Esa versión existe, pero no está confirmada oficialmente.

El vuelo tenía como destino Aguascalientes. Reforma reportó que el Cessna se dirigía presuntamente a esa ciudad para recoger a una hija de Miguel Ángel Navarro.

El periodista José Luis Morales también aseguró que la tripulación iba a buscar a la hija del gobernador para trasladarla de regreso a Nayarit. Morales atribuyó el dato a fuentes de alto nivel, sin identificarlas públicamente.

Hasta ahora, la Fiscalía de Nayarit no ha informado públicamente:

Quién solicitó el vuelo.

Quién pagaría el traslado.

Quién sería transportado desde Aguascalientes.

Qué relación contractual existía entre el gobierno, el mandatario y el operador del avión.

La fiscalía tampoco precisó si Navarro tenía programado algún viaje reciente en ese aparato.

Por ello, que el jet iba por la hija del mandatario debe mantenerse como una versión periodística pendiente de confirmación oficial.

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¿De quién era el Cessna Citation XB-BAR?

Registros especializados de aviación consultados después del accidente identifican a CABJE, S.A. de C.V. como operador del Cessna Citation con matrícula XB-BAR.

De acuerdo con Reforma, CABJE está registrada en Metepec y sus actividades comerciales declaradas están relacionadas con la compra y venta de maquinaria y equipo para servicios y actividades comerciales, además de otros servicios científicos y técnicos.

El mismo reporte señala que la compañía aparece en el padrón oficial de proveedores del Gobierno de Durango.

La información cobra relevancia porque todavía falta establecer públicamente bajo qué condiciones Navarro y su familia tenían acceso a la aeronave, si existía algún convenio para esos traslados y quién absorbía los costos de operación.

Hasta el momento, las autoridades no han presentado públicamente información que permita responder esas preguntas.

¿Qué dice Morena sobre viajar en aviones privados?

El uso de aeronaves privadas tiene un antecedente directo en las reglas políticas de Morena.

En mayo de 2025, Claudia Sheinbaum planteó un decálogo dirigido a militantes y dirigentes del partido en el que pidió evitar conductas asociadas con privilegios y ostentación.

La presidenta Claudia Sheinbaum en una "Conferencia del Pueblo". | Crédito: Presidencia

Una de las frases del documento señaló:

No es de nuestro Movimiento viajar en aviones o helicópteros privados”.

Posteriormente, las reglas sobre austeridad adoptadas por Morena incluyeron la prohibición de “realizar viajes aéreos en primera clase o utilizar vehículos aéreos privados, sin importar el origen del recurso erogado para tal efecto”.

El señalamiento no determina por sí mismo una responsabilidad legal del gobernador. Sí abre una discusión sobre el cumplimiento de los criterios internos de austeridad que Morena exige a quienes lo representan.

Reforma ubicó el caso de Navarro junto con otros episodios de figuras de Morena cuestionadas por traslados en aeronaves privadas, entre ellas la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; el senador Gerardo Fernández Noroña, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

¿Por qué la Fiscalía investiga un posible atentado contra Miguel Ángel Navarro?

La investigación ya no se limita a determinar qué provocó mecánicamente la caída del avión.

La fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, informó que también se busca establecer si el accidente puede tener relación con un posible plan para atacar al gobernador.

⚠️✈️ LA FISCALÍA DE NAYARIT NO DESCARTA QUE EL DESPLOME DE LA AERONAVE XB-BAR TUVIERA COMO BLANCO AL GOBERNADOR MIGUEL ÁNGEL NAVARRO.



El avión salió del Aeropuerto Internacional de Tepic hacia Aguascalientes y posteriormente realizó un viraje antes de perder contacto.



🚨 Sus… pic.twitter.com/SSqeV9widM — Moviendo Ideas (@moviendoideas) October 6, 2026

La línea surgió después de que autoridades encontraran, en teléfonos asegurados durante investigaciones contra grupos delictivos, información relacionada con movimientos y vuelos del mandatario y otros funcionarios.

Entre los datos obtenidos habría información sobre matrículas, horarios y pasajeros relacionados con los traslados del gobernador.

La fiscal explicó que la investigación continuará hasta determinar si esas labores de seguimiento e inteligencia tenían como objetivo atentar contra Navarro.

Nosotros no vamos a parar la investigación hasta establecer si con los trabajos de extracción y los de inteligencia tenía como objeto atentar contra su vida”.

Hasta ahora, que el desplome haya sido provocado no está confirmado. La posibilidad de un atentado permanece como una línea de investigación y las causas definitivas del accidente deben ser determinadas por las autoridades competentes en materia aeronáutica.

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