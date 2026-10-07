AMLO ya dejó la Presidencia y “puede hablar más”: Sheinbaum responde a dichos sobre EEUU y “El Mayo” Zambada en su libro “Pueblo”

Sheinbaum explica por qué AMLO “puede hablar más” tras dejar la Presidencia y recuerda sus señalamientos sobre presunta injerencia de EEUU

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que López Obrador puede abordar con mayor libertad temas como la presunta injerencia de agencias de EEUU, aunque señaló que su Gobierno debe mantener una relación diplomática con Washington.

Ciudad de México (GH).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador ya dejó la presidencia de México y por eso “puede hablar más”, al ser cuestionada sobre el libro “Pueblo”.

La mandataria contestó a una pregunta sobre las opiniones del ex mandatario sobre la injerencia de Estados Unidos y la aprehensión y secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.

Tengo que cuidar la relación con Estados Unidos y con todo el mundo. El presidente López Obrador ya dejó la presidencia y puede hablar más”, dijo.

Pero, la mandataria recordó que ella ha planteado en “muchas ocasiones”, una de ellas en el Monumento a la Revolución, que “muchas de las acciones que se han tomado son injerencistas y es muy interesante”.

Esta página donde habla de la captura del ‘Mayo’ Zambada, es muy interesante, pero también yo tengo que mantener una buena relación y cuando hay injerencia lo digo sin problemas, pero también tengo que buscar mantener una relación diplomática”, indicó.

La mandataria destacó que hay libros y documentos que hablan de que las agencias de Estados Unidos son injerencistas.

En cuanto al libro de López Obrador, la Presidenta destacó que “el lo que dice es que había comunicación” entre agentes de Estados Unidos con los hijos de “El Chapo” Guzmán.

Aquí nosotros dijimos pruebas, hechos y una buena parte de la familia, de los hijos de ‘El Chapo’ fueron recibidos por Estados Unidos en la frontera. Hechos”, destacó.

¿Qué dice AMLO sobre la captura de “El Mayo” Zambada?

En su libro Pueblo, presentado el 5 de octubre, Andrés Manuel López Obrador sostiene que el Departamento de Justicia y agencias de Estados Unidos pactaron con hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense el 25 de julio de 2024.

El expresidente califica la operación como “extrajudicial e intervencionista” y afirma que se realizó de manera clandestina, sin participación de autoridades mexicanas. Según su relato, la captura de Zambada fue uno de los principales desacuerdos que tuvo con el gobierno de Joe Biden durante los últimos meses de su administración.

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López Obrador también relaciona el traslado de Zambada con el aumento de la violencia en Sinaloa. De acuerdo con los datos que presenta en el libro, el promedio diario de homicidios en el estado pasó de 1.3 antes de la captura a 4.3 después de la operación, con alrededor de mil 100 asesinatos acumulados entre agosto de 2024 y agosto de 2025.