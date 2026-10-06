López Obrador acusa a EEUU de pactar con los hijos de “El Chapo” la entrega de “El Mayo” Zambada y sostiene que la operación sin participación de México provocó una escalada de violencia en Sinaloa

En su libro, López Obrador reproduce un reporte que atribuye al entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Andrés Manuel López Obrador acusó a autoridades de Estados Unidos de haber pactado con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, en una operación que calificó como “extrajudicial e intervencionista” y que, según su versión, provocó una escalada de violencia en Sinaloa.

El expresidente expone esta versión en su nuevo libro, Pueblo, presentado el 5 de octubre de 2026. En el texto reconstruye lo ocurrido el 25 de julio de 2024, cuando Zambada y Joaquín Guzmán López llegaron a territorio estadounidense. La información sobre el contenido del libro fue difundida por medios como Infobae y coincide con documentos y declaraciones públicas de los gobiernos mexicano y estadounidense sobre aquella detención.

López Obrador sostiene que el traslado fue resultado de un acuerdo clandestino entre agencias estadounidenses y los hijos de “El Chapo”. Sin embargo, esa es la interpretación del expresidente y no una conclusión judicial.

¿Qué sostiene López Obrador sobre la captura de El Mayo?

De acuerdo con el relato incluido en Pueblo, el expresidente considera que el operativo representó el desacuerdo más grave que tuvo con el gobierno de Joe Biden durante los últimos meses de su administración.

López Obrador afirma que el Departamento de Justicia estadounidense y otras agencias “pactaron, en forma clandestina y extraterritorial” con los hijos de Guzmán Loera para trasladar a Zambada en un avión privado.

El exmandatario sostiene que ninguna autoridad mexicana participó en la operación. Según su libro, consultó al entonces secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; al titular de Marina, José Rafael Ojeda; al comandante de la Guardia Nacional, David Córdova Campos, y al fiscal general Alejandro Gertz Manero.

Los cuatro, según López Obrador, negaron haber tenido participación.

La versión oficial difundida por el gobierno mexicano en julio de 2024 también establecía que México recibió información de la embajada estadounidense después de que ambos capos ya estaban bajo custodia en El Paso, Texas.

El reporte que, según AMLO, recibió de Ken Salazar

En su libro, López Obrador reproduce un reporte que atribuye al entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Según ese documento, Washington sabía que Joaquín Guzmán López contemplaba entregarse. El relato señala que a las 10:30 horas del 25 de julio las autoridades estadounidenses fueron informadas de que Guzmán López se entregaría en un vuelo privado.

A las 14:40 horas, cuando la aeronave ya estaba en el aire, recibieron información de que Zambada también podría encontrarse a bordo.

El avión aterrizó a las 16:24 horas en Santa Teresa, Nuevo México.

López Obrador sostiene que agentes del FBI presentes en el aeropuerto evitaron proporcionar información completa sobre el operativo. Entre los datos que, según su versión, no fueron entregados estaba la identidad del piloto.

El expresidente también afirma que Biden no conoció previamente la operación.

“Estoy seguro de que el presidente Biden ni siquiera se enteró de esta operación irresponsable”.

AMLO relaciona la captura con la violencia en Sinaloa

Uno de los argumentos centrales del libro es la relación que López Obrador establece entre la captura de Zambada y la posterior violencia en Sinaloa.

Según los datos que presenta, antes del operativo el estado registraba un promedio de 1.3 homicidios diarios. Después de la detención, la cifra habría aumentado a 4.3 homicidios por día.

El expresidente calcula que entre agosto de 2024 y agosto de 2025 ocurrieron alrededor de mil 100 asesinatos.

López Obrador atribuye ese incremento a una disputa dentro del crimen organizado que habría surgido tras la percepción de que Zambada fue entregado por integrantes de la facción de “Los Chapitos”.

“Si las fuerzas mexicanas hubieran ejecutado la detención, no hubiese habido tal cantidad de pérdidas de vidas humanas”.

Esta relación causal corresponde a la interpretación planteada por López Obrador en su libro y no debe confundirse con una conclusión judicial sobre el origen de la violencia registrada en Sinaloa.

El conflicto con Ken Salazar y la pausa diplomática

El expresidente también narra que la Fiscalía General de la República le advirtió sobre posibles efectos de los procesos judiciales contra Zambada y Guzmán López.

Según su relato, las audiencias podían generar “distracciones, acusaciones, especulaciones, confusiones mediáticas y oportunidades de extorsión” contra autoridades mexicanas.

En ese contexto, López Obrador decidió reducir el contacto con el entonces embajador Ken Salazar, medida que presentó como una respuesta a lo que consideró una falta de respeto a la soberanía mexicana.

El episodio se produjo en medio de una relación cada vez más tensa entre ambos gobiernos.

El propio Salazar ha ofrecido posteriormente su versión sobre el caso. En 2026 declaró que nunca tuvo evidencia de que López Obrador hubiera tenido acuerdos con grupos criminales, mientras que también ha defendido que la captura de Zambada debe considerarse un resultado de la cooperación contra el crimen organizado.

También cuestiona las acusaciones contra Rubén Rocha Moya

Pueblo aborda además los señalamientos estadounidenses contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros funcionarios y exfuncionarios estatales.

El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Rocha Moya y otras nueve personas, a quienes acusó de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y de participar en actividades relacionadas con narcotráfico y armas.

Rocha Moya rechazó las imputaciones y afirmó que carecían de veracidad y fundamento.

López Obrador sostiene en su libro que Estados Unidos utiliza un “modus operandi” basado, según su interpretación, en testimonios protegidos, filtraciones y expedientes que considera cuestionables.

También afirma que, a su juicio, las acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios tienen un componente político.

No obstante, los cargos presentados por el Departamento de Justicia estadounidense son un hecho documentado, mientras que la interpretación de que obedecen a una estrategia política corresponde a López Obrador. La postura mexicana en ese momento fue que la FGR debía revisar la documentación estadounidense para determinar si existían elementos probatorios suficientes conforme a la legislación mexicana.

Ken Salazar afirma que AMLO temía lo que “El Mayo” Zambada pudiera revelar a Estados Unidos sobre políticos mexicanos tras su captura en julio de 2024. | Crédito: Banco digital GH (Agencia Reforma)/Julián Ortega (GH)

El libro reabre el debate sobre la captura de El Mayo

Con Pueblo, López Obrador vuelve a abordar uno de los episodios que más tensiones generó entre México y Estados Unidos durante el final de su gobierno.

Su relato plantea que la captura de Ismael “El Mayo” Zambada fue producto de una operación realizada al margen de la coordinación con México y que sus consecuencias se reflejaron posteriormente en la violencia de Sinaloa.

La versión del expresidente se suma a las distintas explicaciones que han surgido desde el 25 de julio de 2024, cuando Zambada y Joaquín Guzmán López llegaron a Estados Unidos.

Por ahora, las versiones de ambos gobiernos y las declaraciones posteriores de sus protagonistas no coinciden en todos los aspectos sobre cuánto sabían las autoridades estadounidenses antes del vuelo y cómo se concretó la entrega. Esa diferencia es uno de los elementos centrales del debate que López Obrador retoma en su nuevo libro.