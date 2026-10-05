Rocío Nahle regala el nuevo libro de AMLO en Veracruz y destaca la dedicatoria a Claudia Sheinbaum como parte de la Cuarta Transformación

Rocío Nahle promocionó el libro “Pueblo”, de Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia en Veracruz y regaló ejemplares al finalizar su participación. (El Universal)

La gobernadora de Veracruz promocionó durante su conferencia el libro “Pueblo”, escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y al finalizar regaló ejemplares a los asistentes

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, promocionó durante su conferencia de prensa el nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador, titulado Pueblo, una obra en la que, de acuerdo con lo expuesto por la mandataria, se abordan distintas etapas de la historia de México hasta llegar al periodo identificado con la Cuarta Transformación.

Según información de El Universal, Nahle comentó que comenzó a leer el libro la tarde anterior y señaló que algunos de los acontecimientos descritos le hicieron pensar que determinados procesos históricos vuelven a presentarse en distintos momentos.

La gobernadora destacó además la dedicatoria que López Obrador escribió para la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su intervención, calificó a Sheinbaum como “la mejor presidenta de México” y relacionó el contenido de la obra con conceptos como el amor al pueblo, la soberanía y las raíces de México.

El libro de López Obrador aborda distintas etapas históricas

Nahle explicó que Pueblo recorre diferentes momentos de la historia nacional y llega hasta la etapa que el movimiento político encabezado por López Obrador identifica como la Cuarta Transformación.

La gobernadora vinculó estos contenidos con los principios que, desde su perspectiva, caracterizan dicho proceso político, entre ellos la soberanía nacional y la reivindicación de las raíces del país.

Al finalizar su conferencia de prensa, Nahle regaló ejemplares del libro a los presentes, después de haber hablado públicamente sobre su contenido y sobre la dedicatoria que el expresidente incluyó para Sheinbaum.

La presentación del libro por parte de la gobernadora ocurre después de que López Obrador reapareciera públicamente para anunciar la publicación de Pueblo, su nuevo trabajo editorial tras dejar la Presidencia de México.