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Hoy No Circula miércoles 7 de octubre: ¿Qué autos no circulan en CDMX y Edomex?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México.

Hoy No Circula miércoles 7 de octubre: ¿Qué autos no circulan en CDMX y Edomex?

El objetivo del Hoy No Circula es minimizar, prevenir y controlar la emisión de contaminantes que provienen de vehículos que circulan en la CDMX. Foto: Freepik

Este miércoles 7 de octubre de 2026 se mantiene vigente el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y municipios del Estado de México donde aplica, por lo que algunos automovilistas deberán dejar sus vehículos en casa.

La restricción corresponde a los automóviles con engomado rojo y terminación de placas 3 o 4, siempre que cuenten con holograma de verificación 1 o 2. El horario establecido es de 5:00 a 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan este miércoles 7 de octubre?

Los vehículos que tienen restringida la circulación son:

Hoy No Circula viernes 4 de septiembre: ¿qué autos no circulan en CDMX y Edomex?

México

Hoy No Circula viernes 4 de septiembre

  • Engomado rojo.
  • Placas terminadas en 3 o 4.
  • Holograma 1 o 2.

La medida se aplica durante todo el día, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Los automóviles con holograma 0 y 00 están exentos del programa en condiciones normales, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos, por lo que pueden circular este miércoles mientras no exista una contingencia ambiental que modifique las restricciones.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México.

Los conductores que tengan previsto ingresar a la zona metropolitana deben revisar también las condiciones aplicables a vehículos con placas de otras entidades.

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¿Hay Doble Hoy No Circula este 7 de octubre?

Hasta el momento, no hay una contingencia ambiental activa que modifique el programa, por lo que este miércoles opera con las restricciones habituales: engomado rojo, placas 3 y 4 y hologramas 1 y 2.

Los automovilistas deben respetar el horario de restricción para evitar sanciones y considerar que las condiciones ambientales pueden modificar la circulación si las autoridades activan alguna fase de contingencia.

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