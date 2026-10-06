Neomonía o peste neomónica reportada por la OMS en Siberia mantiene al pendiente a investigadores tras muerte que estaría ligada a la enfermedad: esto se sabe

Imagen de Trabajadores del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk de Siberia y Lejano Oriente. | AP.

El organismo internacional solicitó datos complementarios a Rusia para esclarecer la causa exacta de la enfermedad.

RUSIA. — La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene un seguimiento activo sobre la situación epidemiológica en la región de Irkutsk, Siberia, tras el fallecimiento de una investigadora del Instituto de Investigación Antipestoso el pasado 2 de octubre de 2026.

De acuerdo con reportes combinados de agencias internacionales como EFE, AFP y Reuters, junto con la actualización oficial emitida por la OMS el 6 de octubre, las autoridades rusas descartaron la presencia de peste neumónica, diagnosticando el deceso por una neumonía grave de origen no determinado.

El organismo internacional solicitó datos complementarios a Moscú para esclarecer la causa exacta de la enfermedad y verificar los informes sobre un presunto segundo trabajador de laboratorio hospitalizado con síntomas similares.

Crece la población vulnerable a la neumonía en México debido a cambios demográficos y avances médicos, consolidando a esta infección respiratoria como la quinta causa de muerte en todo el territorio nacional | Pexels





Cronología del caso y respuesta de las autoridades de Rusia

El desarrollo de las investigaciones sanitarias en territorio ruso contempla los siguientes hitos oficiales:

Hospitalización y deceso: La trabajadora ingresó con un cuadro severo de neumonía y falleció el 2 de octubre de 2026 ; versiones iniciales apuntaban a una exposición accidental en el laboratorio.

La trabajadora ingresó con un cuadro severo de neumonía y falleció el ; versiones iniciales apuntaban a una exposición accidental en el laboratorio. Notificación a la OMS: Bajo el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), la OMS solicitó verificación el 3 de octubre , recibiendo respuesta de Rusia donde se afirmó que no se registraron casos de peste en la ciudad de Irkutsk.

Bajo el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), la OMS solicitó verificación el , recibiendo respuesta de Rusia donde se afirmó que no se registraron casos de peste en la ciudad de Irkutsk. Pruebas y monitoreo de contactos: Las autoridades sanitarias de Rusia realizaron estudios epidemiológicos y concluyeron la observación médica de todos los contactos identificados, informando que las pruebas de patógenos de alta peligrosidad dieron negativo.

Las autoridades sanitarias de Rusia realizaron estudios epidemiológicos y concluyeron la observación médica de todos los contactos identificados, informando que las pruebas de patógenos de alta peligrosidad dieron negativo. Evaluación de la OMS sobre un segundo caso: En su reporte más reciente del 6 de octubre de 2026, la OMS confirmó que pidió a Rusia aclarar el patógeno causante de la neumonía grave y los reportes de prensa sobre un segundo empleado con neumonía de causa indeterminada.

OMS: hay informes de un posible segundo caso de neumonía de origen incierto en Siberia:



“La OMS ha solicitado más información para aclarar la causa de la neumonía grave, el patógeno que provocó las medidas de salud pública, y los informes de los medios de comunicación de un… pic.twitter.com/i9Li3ZdyAi — Karla Iberia Sánchez (@karlaiberia) October 6, 2026

Nivel de riesgo internacional y postura de organismos de salud

La OMS coordinó el análisis con expertos de su sede central en Ginebra y de la oficina regional en Copenhague para evaluar el alcance del suceso:

Evaluación de riesgo: La OMS catalogó el riesgo sanitario entre “moderado y bajo” en Irkutsk , “bajo” para Rusia en general y “muy bajo” para el continente europeo .

La OMS catalogó el riesgo sanitario entre , en general y . Falsas alarmas en internet: Rospotrebnadzor negó la imposición de restricciones generales en la región de Irkutsk y desmintió un documento apócrifo que circulaba en redes sociales sobre supuestas medidas de confinamiento.

Rospotrebnadzor negó la imposición de restricciones generales en la región de Irkutsk y desmintió un documento apócrifo que circulaba en redes sociales sobre supuestas medidas de confinamiento. Ofrecimiento de apoyo internacional: El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta preventiva y ofreció asistencia técnica, gesto que fue agradecido por el Kremlin, aunque reiteró que la información oficial proviene de las autoridades sanitarias rusas.

La vacuna de Pfizer fue aprobada para tratar enfermedades como neumonía en menores de edad. (Rogelio V. Solis/AP)

¿Qué es la peste neumónica y cómo se diferencia de otras variantes?

La peste neumónica o pulmonar es una infección causada por la bacteria Yersinia pestis que afecta de forma severa a los pulmones. A diferencia de la variante bubónica —transmitida por picaduras de pulgas en animales infectados—, la forma neumónica puede transmitirse entre personas mediante gotículas respiratorias expulsadas al hablar o toser.

En México, según cifras del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en 2021 se diagnosticaron más de 127.000 casos nuevos de neumonía y bronconeumonía, afectando principalmente a niños menores de dos años y a adultos mayores de 65 años, aunque el padecimiento se presenta a cualquier edad. Fotografía de archivo. EFE/ Jorge Núñez (Jorge Núñez/EFE)

El instituto de Irkutsk donde ocurrió el caso estudia estos microorganismos debido a que la bacteria se presenta de forma natural en la fauna silvestre de la región siberiana.