Hoy No Circula martes 6 de octubre: estos autos no circulan en CDMX y Edomex

Hoy No Circula jueves 16 de julio de 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex y cuáles sí pueden circular?

Los automóviles con holograma 0 y 00 están exentos del programa en condiciones normales.

Este martes 6 de octubre de 2026, el programa Hoy No Circula se aplica de manera habitual en la Ciudad de México y el Estado de México. Por ello, los automovilistas deben revisar el color del engomado, la terminación de la placa y el holograma antes de salir.

La restricción de este martes corresponde a los vehículos con engomado rosa, placas cuya última cifra sea 7 u 8 y holograma de verificación 1 o 2. La medida está vigente de 5:00 a 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan este martes 6 de octubre?

Los vehículos que deben descansar durante este martes son:

Engomado rosa .

. Placas terminadas en 7 y 8 .

. Holograma 1 y 2.

Los automóviles con holograma 0 y 00 están exentos del programa en condiciones normales. También existen excepciones para vehículos eléctricos e híbridos, entre otros casos establecidos por las autoridades ambientales.

Pese a que había informado que se mantendría la contingencia ambiental y, por ende, el Doble Hoy No Circula, la nueva publicación que realizó indicó que volvería a la normalidad este martes.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

La restricción comienza a las 5:00 horas y termina a las 22:00 horas de este martes.

Durante ese periodo, los vehículos que tengan las características señaladas no deben circular dentro de las zonas donde está vigente el programa.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, el programa aplica en sus 16 alcaldías.

En el Estado de México está vigente en los municipios que forman parte de la zona metropolitana contemplada por el programa, entre ellos Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Nicolás Romero, Tecámac, Tultitlán y Valle de Chalco, entre otros.

¿Hay Doble Hoy No Circula este martes?

Hasta la información disponible para este martes, no hay una contingencia ambiental activa que modifique el programa, por lo que se mantiene el esquema habitual del Hoy No Circula.

Los automovilistas deben mantenerse atentos a los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ya que una eventual contingencia puede establecer restricciones adicionales.

¿Qué pasa si circulo cuando mi auto no debe hacerlo?

Los conductores que incumplan las restricciones pueden recibir una multa y el vehículo puede ser remitido a un depósito vehicular, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Por ello, antes de salir este martes conviene verificar tres datos: terminación de placa, color del engomado y holograma.