¿Está permitido que el guardia de seguridad de una tienda me persiga? Conapred advierte sobre el perfilamiento racial y explica cómo denunciarlo

El Conapred advierte que el perfilamiento racial por parte de guardias de seguridad en comercios constituye un acto discriminatorio que vulnera los derechos de los consumidores. | Canva, Magnific

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación pone a disposición líneas telefónicas, correo y atención presencial para sancionar el actuar discriminatorio en establecimientos.

MÉXICO.- El personal de vigilancia y los equipos de seguridad en establecimientos comerciales incurren en perfilamiento racial cuando supervisan, abordan, interrogan o tratan como sospechoso a un cliente debido a su apariencia física, vestimenta, tono de piel u origen étnico, en lugar de evaluar su conducta real. Esta práctica discriminatoria vulnera derechos fundamentales como la libertad de tránsito, la privacidad y la igualdad de trato dentro de tiendas, restaurantes y espacios de consumo en México.

Cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022) del INEGI señalan que el 23.7 % de la población en el país ha experimentado algún acto de discriminación. Entre los motivos más frecuentes reportados por las víctimas destacan la vestimenta y el arreglo personal, con un 30.6 %, seguido del tono de piel, que representa el 13.1 % de los casos. Ante esta problemática, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) mantiene activos mecanismos de atención para recibir quejas de consumidores afectados.

Cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022) del INEGI señalan que el 23.7 % de la población en el país ha experimentado algún acto de discriminación. Foto: Especial

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¿Cómo se manifiesta el perfilamiento racial en tiendas y restaurantes?

La exclusión por apariencia no siempre ocurre de forma abierta; en la mayoría de los casos escala de manera progresiva mediante acciones específicas dentro de los establecimientos:

Detención o intercepción injustificada: Se frena el libre paso del consumidor dentro del inmueble basándose únicamente en su aspecto físico.

Se frena el libre paso del consumidor dentro del inmueble basándose únicamente en su aspecto físico. Interrogatorios sin sustento: Empleados o guardias le exigen a la persona justificar su presencia, sus actividades o motivos de estancia en la tienda.

Empleados o guardias le exigen a la persona justificar su presencia, sus actividades o motivos de estancia en la tienda. Revisiones de pertenencias: La intervención escala a inspecciones físicas, registros corporales o revisión de objetos personales.

La intervención escala a inspecciones físicas, registros corporales o revisión de objetos personales. Presunción de irregularidad migratoria: Se cuestiona la nacionalidad de la persona o se le exige demostrar su pertenencia al país por su origen étnico.

Esta práctica reemplaza la observación objetiva de la conducta por prejuicios sociales, enviando un mensaje de rechazo que conditioned el acceso a servicios básicos y comerciales.

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¿Qué obligaciones tienen las empresas para evitar estos abusos?

El Conapred promueve un esfuerzo conjunto con el sector privado para erradicar las conductas discriminatorias en el comercio. Las empresas están llamadas a implementar protocolos claros basados exclusivamente en el comportamiento del cliente, además de capacitar de forma permanente a sus empleados.

Asimismo, las cadenas comerciales y negocios locales deben supervisar la actuación de las empresas de seguridad privada que contratan y aplicar sanciones internas de cero tolerancia ante cualquier acto arbitrario comprobado en sus instalaciones.

El Conapred promueve un esfuerzo conjunto con el sector privado para erradicar las conductas discriminatorias en el comercio. Foto: IA

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¿Cómo presentar una queja ante el Conapred?

Si una persona es víctima de perfilamiento racial, revisiones injustificadas o agresiones verbales por su apariencia en algún comercio, puede iniciar un procedimiento formal ante el Conapred mediante los siguientes canales:

Atención telefónica: En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se atiende en el número 55 5262 1490, mientras que para el resto de las entidades federativas se encuentra habilitada la línea gratuita 800 543 0033. Correo electrónico: Es posible enviar la descripción del caso y datos de contacto a quejas@conapred.gob.mx. Plataforma digital: A través del sitio web oficial www.conapred.gob.mx. Atención presencial: En las oficinas ubicadas en la calle Londres número 247, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Para dar seguimiento a la denuncia, es recomendable conservar datos precisos sobre el establecimiento, la hora del incidente, la dirección del local y, de ser posible, los nombres del personal involucrado o la empresa de seguridad privada contratada.