La discriminación laboral persiste en México pese a estar prohibida por ley y representa 7 de cada 10 denuncias atendidas por el Copred

Una mano coloca una barrera física para separar una figura roja del resto de un grupo azul, representando la exclusión y la discriminación laboral en los entornos de trabajo. | Canva

La propuesta impulsada por el Copred en el Senado busca modificar la Ley Federal del Trabajo para exigir capacitaciones y políticas obligatorias de diversidad e inclusión en los centros de trabajo.

MéXICO.- A pesar de que la legislación mexicana prohíbe el trato desigual en los centros de trabajo, en la práctica el problema persiste durante la contratación, la permanencia y las oportunidades de ascenso. En México, una persona puede llegar a percibir hasta un 57% menos de salario únicamente por su tono de piel, según datos expuestos durante un encuentro de especialistas en el Senado de la República.

Ante este escenario, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) impulsó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que fue firmada por la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega. La propuesta busca que las políticas y capacitaciones en materia de diversidad e inclusión dejen de ser voluntarias y se conviertan en un requisito obligatorio para las empresas.

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¿Cuáles son los motivos principales de denuncia en el trabajo?

La información reunida en el conversatorio «De las buenas prácticas a la garantía de derechos: igualdad y no discriminación en el trabajo» muestra que 7 de cada 10 denuncias atendidas por el Copred corresponden al ámbito laboral.

De acuerdo con registros de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México, las quejas presentadas por los trabajadores responden a causas específicas:

Embarazo: Representa el 36% del total de las inconformidades registradas.

Representa el del total de las inconformidades registradas. Condiciones específicas de salud: Concentra el 17% de los reportes.

Concentra el de los reportes. Motivos de género: Corresponde al 11% de los casos atendidos por la autoridad.

En México, una persona puede llegar a percibir hasta un 57% menos de salario únicamente por su tono de piel| Foto: Imagen Generada con IA (Imagen Generada con IA)

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¿Cómo afecta la discriminación a las comunidades vulnerables?

Los datos presentados revelan que las personas racializadas:indígenas, afrodescendientes, de piel morena y migrantes, enfrentan barreras constantes para ocupar puestos directivos o de liderazgo en el sector productivo. La falta de mecanismos de inclusión provoca que el color de piel o el origen incida directamente en el nivel de ingresos y en la estabilidad laboral.

Por su parte, cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) citadas durante el evento señalan un alto impacto en la población LGBT+. El 41% de las personas de esta comunidad en México ha considerado renunciar a sus empleos ante el temor a sufrir violencia o trato desigual. Asimismo, el 62% de las personas trans abandonó un puesto de trabajo a causa de acoso, burlas o la negativa sistemática para otorgarles ascensos.