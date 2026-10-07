Ciro dice que AMLO no aguantaría el “repudio” en un avión; años antes afirmó que el SAT le halló 98 millones

Ciro Gómez Leyva volvió a cuestionar el retiro público de Andrés Manuel López Obrador y aseguró que el expresidente enfrentaría rechazo en un vuelo comercial.

Ciro Gómez Leyva volvió a cuestionar el retiro de Andrés Manuel López Obrador y aseguró que el expresidente no podría viajar en un vuelo comercial porque enfrentaría el rechazo de pasajeros.

Ciro Gómez Leyva volvió a lanzar críticas contra Andrés Manuel López Obrador este 7 de octubre de 2026.

De acuerdo con el fragmento proporcionado de su programa, el periodista afirmó que el expresidente permanece “escondido” en su finca y sostuvo que no podría utilizar un avión comercial sin enfrentar rechazo.

“En un avión comercial no puede viajar AMLO, no aguantaría el repudio de la gente”, expresó Gómez Leyva.

La afirmación corresponde a la opinión del periodista.

Ciro ya había cuestionado el retiro de AMLO

El comentario de este miércoles no surgió de manera aislada.

El 28 de septiembre de 2026, Gómez Leyva publicó la columna Dos años en su escondite, en la que cuestionó que López Obrador permaneciera alejado de espacios públicos.

En ese texto planteó distintos escenarios en los que, según su interpretación, el expresidente podría ser confrontado.

Entre ellos mencionó:

Un hotel.

Un restaurante.

Una librería.

Un estadio.

Un vuelo comercial dentro de México.

La idea central de Ciro es que el aislamiento de AMLO no respondería solamente a su decisión de retirarse de la política cotidiana.

El periodista sostiene que también existiría un intento por evitar situaciones públicas fuera de control.

⭕ “En un avión comercial no puede viajar AMLO, no aguantaría el REPUDIO de la gente” 🤷🏻: Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) lanza que el expresidente está “escondido” en su finca. pic.twitter.com/QieLm32vqN — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 7, 2026

AMLO reapareció desde Palenque

El contexto inmediato de las declaraciones es la reciente reaparición de López Obrador.

El 30 de septiembre de 2026, el expresidente difundió un mensaje desde su quinta en Palenque, Chiapas, para presentar su libro Pueblo.

Durante esa intervención habló sobre su retiro y aseguró que no busca convertirse en un “cacique”, “caudillo” o “poder detrás del trono”.

López Obrador también retomó sus críticas contra distintos periodistas.

Entre los comunicadores mencionados estuvieron:

Ciro Gómez Leyva.

Carlos Loret de Mola.

Carlos Marín.

Azucena Uresti.

Carmen Aristegui.

El expresidente volvió a acusar a periodistas críticos de actuar como parte de una estructura mediática vinculada, desde su perspectiva, con intereses empresariales.

¿AMLO realmente está “escondido”?

La palabra “escondido” forma parte de la valoración de Gómez Leyva.

Lo comprobable es que López Obrador redujo considerablemente sus apariciones públicas después de dejar la Presidencia de México en octubre de 2024.

Sin embargo, no ha desaparecido por completo.

Ha difundido mensajes desde Palenque y ha reaparecido públicamente en momentos específicos.

Su intervención del 30 de septiembre de 2026 es uno de los ejemplos más recientes.

El propio López Obrador ha dicho que no pretende regresar a la actividad política cotidiana.

También señaló que solo contemplaría intervenir ante circunstancias extraordinarias.

Entre ellas mencionó:

Un golpe de Estado.

Una intervención extranjera.

Una situación que considere grave para el país.

El pleito entre Ciro y AMLO viene de años atrás

La confrontación entre Gómez Leyva y López Obrador no comenzó con el retiro del expresidente.

Uno de los episodios más polémicos ocurrió en marzo de 2024.

López Obrador reveló entonces que había pedido a funcionarios comunicarse con Ciro Gómez Leyva y Joaquín López-Dóriga por asuntos fiscales.

Según AMLO, los contadores de ambos periodistas habían realizado incorrectamente algunos cálculos.

El entonces presidente aseguró que los comunicadores regularizaron su situación y que después “no hubo ningún problema”.

Ciro rechazó la forma en que López Obrador presentó el caso.

Explicó que el SAT le notificó una auditoría en agosto de 2020 y sostuvo que la revisión no terminó con la detección de una irregularidad fiscal en los términos que podían desprenderse de las declaraciones presidenciales.

También relató que posteriormente tuvo que realizar un pago cercano a 3.3 millones de pesos.

Después de ese pago, aseguró, la auditoría quedó cerrada.

Meses después, Gómez Leyva volvió a hablar públicamente sobre aquella revisión.

Dijo que durante el proceso llegó a enfrentar un señalamiento inicial relacionado con 98 millones de pesos cuyo origen debía justificar.

Según su versión, la situación fue aclarada posteriormente mediante documentación y negociaciones con la autoridad tributaria.