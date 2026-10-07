Amazon abre vacantes de empleo, así puedes postularte sin experiencia

Amazon México abrió oportunidades de empleo temporal para reforzar sus centros logísticos durante la temporada de mayor demanda. Conoce en qué ciudades se concentran, qué puestos están disponibles, qué prestaciones ofrecen y cómo puedes postularte directamente.

Amazon México prepara su operación para la temporada de fin de año con más de 11 mil empleos temporales en distintas partes del país. De acuerdo con About Amazon México, las vacantes incluyen puestos de almacén y apoyo operativo en centros de envíos, estaciones de entrega y centros de clasificación.

Las principales concentraciones están en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, aunque también hay oportunidades en otros sitios logísticos. Una de las características que puede interesar a quienes buscan incorporarse es que no se requiere experiencia previa en logística para estas posiciones.

Si está considerando una vacante, el proceso de postulación se realiza directamente en el portal oficial de empleo de Amazon.

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¿Cuántas vacantes temporales ofrece Amazon México?

Amazon informó que incorporará más de 11 mil personas de manera temporal para atender el incremento de operaciones durante la temporada de fin de año.

La distribución anunciada por la empresa contempla:

Ciudad de México: más de 4 mil posiciones.

más de 4 mil posiciones. Monterrey: más de 3 mil posiciones.

más de 3 mil posiciones. Guadalajara: más de mil posiciones.

más de mil posiciones. Otros puntos del país: puestos adicionales en diferentes instalaciones logísticas.

La cifra de 14 mil que aparece en algunos elementos gráficos de la publicación oficial corresponde a un texto visual dentro de la página; sin embargo, el encabezado, el contenido y la declaración del director general de Operaciones de Amazon México señalan más de 11 mil empleos temporales. Por eso, esta es la cifra que debe tomarse como referencia.

¿Qué puestos ofrece Amazon durante esta temporada?

Las oportunidades están relacionadas principalmente con las actividades necesarias para recibir, preparar y enviar los pedidos.

Entre las funciones mencionadas por Amazon se encuentran:

Recibir mercancía.

Surtir pedidos.

Empacar productos.

Clasificar paquetes.

Enviar pedidos.

Apoyar las operaciones de centros logísticos.

Participar en actividades de estaciones de entrega y centros de clasificación.

Las posiciones están dirigidas a personas con diferentes perfiles y niveles de experiencia. Amazon señala que no es necesario contar con experiencia previa en logística.

¿Qué prestaciones ofrecen las vacantes temporales de Amazon?

De acuerdo con la información publicada por Amazon México, las personas contratadas para estos puestos reciben prestaciones desde el primer día.

Entre ellas se encuentran:

Seguro de vida.

Fondo de ahorro.

Plan dental.

Vales de despensa.

Telemedicina.

Prestaciones de ley desde el primer día.

La empresa también señala que estas posiciones tienen como objetivo reforzar los equipos permanentes durante el aumento de pedidos de fin de año.

¿Cómo puedo postularme a las vacantes de Amazon?

El proceso comienza en el sitio oficial de empleos de Amazon México. La empresa indica que las personas interesadas deben ingresar al portal para revisar las posiciones disponibles y realizar su postulación.

Los pasos básicos son:

Entrar a trabaja.amazon.com.mx .

. Revisar las vacantes disponibles.

Consultar la ubicación y características de cada puesto.

Elegir la posición que corresponda al perfil del interesado.

Seguir las instrucciones del portal para enviar la solicitud.

Es importante revisar directamente la oferta antes de enviar la solicitud, ya que los puestos disponibles pueden variar según la ubicación y las necesidades de cada centro operativo.

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¿Se necesita experiencia para trabajar en Amazon?

No necesariamente. Amazon México señala que las posiciones temporales de esta temporada están abiertas a personas con distintos niveles de experiencia y que no se requiere experiencia previa en logística.

Esto permite que las vacantes también puedan ser consideradas por personas que buscan su primer acercamiento a este tipo de actividades o que quieren obtener experiencia laboral durante la temporada.

¿Los empleos temporales pueden convertirse en una oportunidad de largo plazo?

Amazon explica que los puestos temporales pueden tener distintos objetivos para quienes los ocupan. Para algunas personas representan una forma de obtener ingresos adicionales durante la temporada, mientras que para otras pueden ser un primer paso hacia una trayectoria laboral dentro de la compañía.

La empresa señala que muchos de sus empleados de tiempo completo en México comenzaron en puestos temporales.

En Amazon estamos comprometidos con crear buenos empleos en todo México, ofreciendo un lugar de trabajo seguro, incluyente y gratificante para cada persona que se suma a nuestro equipo, ya sea por la temporada o a largo plazo", dijo.

¿Por qué Amazon aumenta su plantilla durante esta temporada?

El incremento de personal responde al aumento de la demanda de pedidos durante el periodo de fin de año.

Los trabajadores temporales se incorporan a centros de envíos, estaciones de entrega y centros de clasificación para apoyar las actividades que permiten recibir, preparar y distribuir los pedidos.

Amazon informó además que su red logística en México actualmente alcanza más de 500 ciudades, con más de 40 sitios operativos.

¿Cuánto ha invertido Amazon en México?

Amazon señala que durante la última década ha invertido más de 145 mil millones de pesos en México para ampliar su red logística y desarrollar infraestructura.

La compañía comenzó operaciones comerciales en el país en 2015 y, según su información, su red logística actual es 30 veces más grande que en sus primeros años de operación.

Para quienes buscan empleo, el dato permite dimensionar el crecimiento de la infraestructura que sostiene las operaciones de la compañía en el país, aunque la disponibilidad de cada puesto debe consultarse directamente en el portal oficial.