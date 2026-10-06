UNAM SUAyED 2026: registro, examen y costo para ingresar

La convocatoria ya fue publicada y establece las fechas para registrarte, pagar los $490 del examen, presentar la prueba y consultar los resultados.

El registro será del 8 al 12 de octubre; conoce cuánto cuesta el examen de admisión, las fechas del proceso y cuándo se publicarán los resultados.

La UNAM publicó la convocatoria para ingresar a una licenciatura del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) en el ciclo 2026-2027/2. El registro será del 8 al 12 de octubre de 2026, el examen se aplicará de manera presencial del 18 al 22 de noviembre y el costo por derecho a examen e identificación será de 490 pesos.

La convocatoria fue emitida el 5 de octubre de 2026 por la Coordinación de Administración y Servicios Escolares (CASE) de la UNAM. El proceso contempla las modalidades Abierta y a Distancia del SUAyED y establece como fecha para consultar los resultados el 9 de diciembre de 2026.

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¿Cuándo es el registro para el SUAyED 2026 de la UNAM?

El registro será exclusivamente por Internet, del 8 de octubre a las 14:00 horas hasta las 19:00 horas del 12 de octubre de 2026, considerando el horario del centro de México.

Para participar, la persona aspirante deberá ingresar al sitio de la CASE, crear TU SITIO con un correo electrónico y contraseña, confirmar su correo y llenar el formulario de registro. Al terminar deberá descargar, guardar e imprimir su registro.

La UNAM recomienda realizar el procedimiento desde una computadora personal y entrar directamente a su sitio oficial para evitar llegar a convocatorias de procesos anteriores mediante buscadores.

¿Cuánto cuesta el examen de admisión al SUAyED 2026?

El pago por derecho al examen de selección e identificación de la persona aspirante es de $490 pesos.

El pago podrá realizarse del 8 al 13 de octubre de 2026, pero deberá quedar registrado a más tardar a las 15:59 horas del 13 de octubre, hora del centro de México. La UNAM señala que no habrá prórroga.

En México, el pago puede efectuarse mediante las opciones indicadas por la UNAM:

En una sucursal de Santander , presentando la ficha de depósito.

, presentando la ficha de depósito. En un cajero automático de Santander.

Preferentemente, mediante transferencia bancaria siguiendo los datos indicados en la ficha.

El monto total es de $490 pesos .

. Después de realizar el pago, la persona aspirante debe verificar en TU SITIO que haya sido acreditado.

La ficha de depósito se genera después de confirmar el registro y tiene carácter personal e intransferible. Una vez emitida, ya no es posible modificar determinados datos del registro.

¿Qué documentos se necesitan para registrarse al SUAyED?

La UNAM solicita tener disponibles algunos datos y documentos para completar el registro. Entre ellos están:

Clave de Centro de Trabajo (CCT) y nombre completo de la institución donde se cursó o cursa el bachillerato.

y nombre completo de la institución donde se cursó o cursa el bachillerato. Acta de nacimiento .

. CURP , para aspirantes de nacionalidad mexicana.

, para aspirantes de nacionalidad mexicana. Número de Seguridad Social (NSS) del IMSS, para aspirantes mexicanos.

del IMSS, para aspirantes mexicanos. Datos correspondientes al antecedente académico y tipo de ingreso.

Después del pago, entre el 9 y el 14 de octubre, se deberán cargar en TU SITIO los archivos correspondientes a fotografía, firma e identificación oficial, salvo los casos en que el sistema indique que la UNAM ya cuenta con esos datos.

Los archivos de fotografía, firma e identificación deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el instructivo. Si alguno no es aprobado, deberá corregirse; de no contar con los archivos aprobados, no será posible continuar con el proceso para presentar el examen.

¿Cuándo y dónde será el examen del SUAyED 2026?

El examen de selección será presencial del 18 al 22 de noviembre de 2026. La cita con el día, hora y sede correspondiente deberá descargarse de TU SITIO entre el 4 y el 9 de noviembre.

Las sedes contempladas por la convocatoria son:

Ciudad de México.

Mérida, Yucatán.

Morelia, Michoacán.

Oaxaca, Oaxaca.

Tijuana, Baja California.

Las sedes foráneas tienen cupo limitado. Cuando se agoten los lugares disponibles, las personas aspirantes restantes podrán ser asignadas a una sede en Ciudad de México. La convocatoria establece que no habrá cambios de fecha, horario o sede.

Calendario del Concurso SUAyED Noviembre 2026

5 de octubre: publicación de convocatoria e instructivo.

publicación de convocatoria e instructivo. 8 al 12 de octubre: registro por Internet.

registro por Internet. 8 al 13 de octubre: pago del derecho a examen.

pago del derecho a examen. 9 al 14 de octubre: carga de fotografía, firma e identificación.

carga de fotografía, firma e identificación. 9 de octubre al 20 de noviembre: disponibilidad de la guía para preparar el examen.

disponibilidad de la guía para preparar el examen. 4 al 9 de noviembre: descarga de la cita y croquis de la sede.

descarga de la cita y croquis de la sede. 18 al 22 de noviembre: aplicación del examen.

aplicación del examen. 9 de diciembre: publicación de resultados.

publicación de resultados. 10 de diciembre de 2026 al 11 de enero de 2027: Programa de Apoyo al Ingreso para personas seleccionadas en carreras a Distancia.

Programa de Apoyo al Ingreso para personas seleccionadas en carreras a Distancia. 19 al 27 de enero de 2027: entrega de documentación de ingreso.

entrega de documentación de ingreso. 2 de febrero de 2027: inicio del ciclo escolar 2026-2027/2.

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¿Cuándo salen los resultados del SUAyED 2026?

Los resultados del Concurso de Selección Noviembre 2026 se publicarán el 9 de diciembre de 2026. Para consultarlos, las personas aspirantes deberán ingresar a TU SITIO en la página de la CASE con el correo y contraseña utilizados durante el registro.

En caso de ser seleccionada, la persona deberá continuar con las siguientes etapas del proceso. La UNAM establece, entre otros requisitos, haber concluido el bachillerato con promedio mínimo de 7.0 y entregar la documentación correspondiente en las fechas señaladas.

¿Dónde consultar la convocatoria oficial?

El registro, las instrucciones, la oferta de licenciaturas, las citas y los resultados deben consultarse directamente en la Coordinación de Administración y Servicios Escolares de la UNAM (CASE). La Universidad advierte que no tiene convenios con instituciones externas para realizar trámites de ingreso y señala que sus procesos oficiales no requieren acudir a terceros para hacer pagos o entregar documentación.