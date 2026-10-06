Huracán Nolo se convierte en tifón: ¿qué significa el cambio?

Huracán Nolo se convierte en tifón, algo que no ocurría desde 2023

El ciclón tropical cruzó la línea internacional de cambio de fecha y pasó al Pacífico noroccidental, donde adoptó la denominación de tifón.

El huracán Nolo se convirtió en tifón después de cruzar la línea internacional de cambio de fecha en el océano Pacífico. El cambio ocurrió el 4 de octubre de 2026, cuando el ciclón dejó el Pacífico central y entró al Pacífico noroccidental, donde recibió la denominación de tifón.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) emitió su último aviso sobre Nolo cuando el sistema se encontraba en los 180 grados de longitud, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, equivalentes a un huracán categoría 3. Posteriormente, la responsabilidad de seguimiento pasó a organismos meteorológicos de la región, incluida la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Remember Hurricane #Nolo? It’s still churning out in the Pacific. Since crossing the International Date Line (180° longitude), it’s now called a “typhoon”, with the Japan Meteorological Agency taking over forecasts.



Same tropical cyclone, just different terminology. pic.twitter.com/MfWYq0WIr1 — Collin Gross (@CollinGrossWx) October 5, 2026

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¿Qué es un tifón y por qué Nolo cambió de huracán a tifón?

Un tifón es el mismo tipo de fenómeno meteorológico que un huracán: ambos son ciclones tropicales. La diferencia está principalmente en la región del planeta donde se encuentran.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala que el fenómeno recibe distintas denominaciones de acuerdo con la cuenca oceánica: se habla de huracán en el Atlántico norte y en los sectores oriental y central del Pacífico Norte, mientras que en el Pacífico Norte occidental se utiliza el término tifón.

Por ello, Nolo no se convirtió físicamente en otra tormenta ni recibió un nuevo nombre. El mismo ciclón pasó a otra cuenca y, por ubicación geográfica, cambió su clasificación regional.

¿Qué ocurrió cuando Nolo cruzó la línea internacional de cambio de fecha?

El último aviso del NHC indicó que Nolo se encontraba sobre la línea de cambio de fecha y que ese sería el último boletín de la agencia estadounidense. A partir de entonces, los avisos serían emitidos por el Centro Meteorológico Regional Especializado de Tokio y, para intereses estadounidenses, por el Joint Typhoon Warning Center.

La JMA identificó posteriormente a Nolo como T2628 (NOLO) y lo clasificó como un tifón muy fuerte. En su análisis del 5 de octubre registró una presión central de 960 hPa y vientos máximos de 45 metros por segundo, equivalentes a 90 nudos.

Diferencias entre ciclones tropicales y huracanes.

Datos clave de Nolo:

Nombre: Nolo.

Nolo. Cambio de clasificación: de huracán a tifón.

de huracán a tifón. Fecha del cruce: 4 de octubre de 2026.

4 de octubre de 2026. Punto de referencia: línea internacional de cambio de fecha, alrededor de los 180° de longitud.

línea internacional de cambio de fecha, alrededor de los 180° de longitud. Último registro del NHC: 185 km/h de vientos máximos sostenidos.

185 km/h de vientos máximos sostenidos. Clasificación previa: huracán categoría 3.

huracán categoría 3. Clasificación posterior: tifón en el Pacífico noroccidental.

tifón en el Pacífico noroccidental. Nombre: se mantuvo como Nolo.

¿Cuándo fue la última vez que un huracán se convirtió en tifón?

El antecedente más reciente ocurrió en agosto de 2023 con el huracán Dora. El Centro Nacional de Huracanes documentó que Dora cruzó la línea internacional de cambio de fecha el 12 de agosto de ese año y posteriormente fue clasificado como tifón en el Pacífico occidental.

La Organización Meteorológica Mundial también confirmó que Dora cruzó la línea internacional de cambio de fecha y se convirtió en tifón antes de continuar hacia el Pacífico occidental.

Esto permite señalar que Nolo representa el primer caso de este tipo desde Dora, en 2023, es decir, aproximadamente tres años después.

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¿Nolo representa un peligro para tierra?

Al momento de su cambio de clasificación, Nolo se encontraba sobre el océano abierto, lejos de zonas densamente pobladas. El último aviso del NHC no tenía vigilancias ni advertencias costeras activas asociadas con el sistema.

La trayectoria prevista apuntaba hacia el oeste, con un debilitamiento gradual conforme avanzara sobre el Pacífico. La JMA continuó con el seguimiento del sistema como tifón en el Pacífico noroccidental.