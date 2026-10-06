Escritora mexicana, Yanni Esmeralda, gana premio en España por su poesía sobre Tepito

La poeta mexicana obtuvo el reconocimiento a la Creación Joven 2026 en España por un poemario construido alrededor de un partido de futbol.

La poeta mexicana Yanni Esmeralda Romero Patrón, originaria de Mérida, Yucatán, recibió el Premio a la Creación Joven 2026 de la Fundación Loewe por su obra Gardenias de Tepito, un poemario inspirado en un equipo de futbol integrado por personas trans en Tepito, Ciudad de México.

El reconocimiento fue anunciado este 6 de octubre de 2026 en Madrid, España, durante el fallo de la XXXIX edición del Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe y replicado por medios internacionales como El País.La convocatoria reunió más de 3 mil 200 obras procedentes de 49 países; los participantes menores de 33 años representaron 22% del total.

Tal vez te interese: Premio Nobel de Literatura 2025 lo ganó László Krasznahorkai, “el maestro del apocalipsis”: ¿Quién es y cuáles son sus novelas más famosas?

Tal vez te interese: María Fernanda ganó un concurso de arte con una caja de huevo de cerámica: “Habla de ser un foráneo, de tener que moverte a la CDMX para buscar oportunidades”

¿Qué premio ganó Yanni Esmeralda Romero?

Yanni Esmeralda Romero obtuvo el Premio a la Creación Joven, una distinción dirigida a autores menores de 33 años. El reconocimiento está dotado con 12 mil euros y contempla la publicación de la obra en la colección Visor.

La distinción forma parte del Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe, pero no corresponde al galardón principal de la convocatoria. Este año, el Premio Internacional de Poesía fue para el español Francisco Ramírez López, por Cuatro clavos.

¿De qué trata Gardenias de Tepito?

El poemario aborda la historia de Las Gardenias de Tepito, un equipo de futbol formado por personas trans que cuenta con una trayectoria de décadas en el barrio de Tepito.

El jurado destacó la singularidad de la obra y su aproximación a temas como la metamorfosis y la transformación. Los poemas siguen la estructura de los 90 minutos de un partido de futbol, utilizando el desarrollo del encuentro como marco para abordar procesos relacionados con el cambio, la identidad y la llegada.

La relación entre Las Gardenias de Tepito y la memoria cultural del barrio también ha sido documentada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). En junio de 2026, el organismo presentó la exposición Tepito en la cancha, que incluyó la participación del equipo y señaló que cuenta con alrededor de 40 años de historia.

¿Quién es Yanni Esmeralda Romero Patrón?

Yanni Esmeralda Romero Patrón nació en Mérida, Yucatán, en 1998. Su reconocimiento en España se suma a una trayectoria literaria que comenzó desde joven.

En 2012, cuando era adolescente, recibió el Premio Nacional de la Juventud, en la categoría de Expresiones Artísticas y Artes Populares, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El antecedente permite contextualizar el Premio a la Creación Joven de 2026 como parte de una trayectoria previa de reconocimientos en el ámbito artístico, sin presentar el galardón de la Fundación Loewe como su primer premio.

Datos clave del reconocimiento

Autora: Yanni Esmeralda Romero Patrón.

Yanni Esmeralda Romero Patrón. Origen: Mérida, Yucatán.

Mérida, Yucatán. Año de nacimiento: 1998.

1998. Obra premiada: Gardenias de Tepito .

. Reconocimiento: Premio a la Creación Joven 2026.

Premio a la Creación Joven 2026. Institución: Fundación Loewe.

Fundación Loewe. Dotación: 12 mil euros.

12 mil euros. Publicación: colección Visor.

colección Visor. Tema central: Las Gardenias de Tepito y la transformación e identidad.

Las Gardenias de Tepito y la transformación e identidad. Estructura del poemario: 90 minutos, como un partido de futbol.

90 minutos, como un partido de futbol. Convocatoria 2026: más de 3 mil 200 obras de 49 países.

Tal vez te interese: El regio David Toscana gana el Premio Alfaguara 2026 con “El ejército ciego”: ¿de qué trata su libro?

Tal vez te interese: Han Kang se convierte en la primera surcoreana en ganar el Premio Nobel de Literatura

¿Qué otros premios se entregaron en el Premio Loewe 2026?

El galardón principal de la XXXIX edición fue para Francisco Ramírez López, por Cuatro clavos. El jurado destacó la riqueza del lenguaje y el uso de simbología cristiana y tradición clásica para abordar el dolor y el mal en el mundo contemporáneo. En esta edición, por tanto, los dos reconocimientos principales quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe: Francisco Ramírez López, por Cuatro clavos .

Francisco Ramírez López, por . Premio a la Creación Joven: Yanni Esmeralda Romero Patrón, por Gardenias de Tepito.

¿Cuándo se publicará Gardenias de Tepito?

La Fundación Loewe contempla la publicación del poemario en la colección Visor como parte del reconocimiento. La información disponible sobre el anuncio del premio no establece todavía una fecha específica de publicación, por lo que no debe presentarse una fecha editorial como confirmada.