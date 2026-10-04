Suchiapa propone a Daniela Flores como alcaldesa tras detención de edil y exalcalde

Detienen al alcalde y exalcalde de Suchiapa; Cabildo propone a Daniela Flores. Foto: X de Honorable Congreso del Estado de Chiapas @congresoChis y GabSeguridadMX

La cuarta regidora fue propuesta por el Cabildo para sustituir a Jorge Lorenzo Lara Cordero, detenido junto con el exalcalde Alexis Nucamendi.

El Cabildo de Suchiapa propuso a la cuarta regidora Daniela Guadalupe Flores Chanona como presidenta municipal, luego de la detención del alcalde Jorge Lorenzo Lara Cordero y del exalcalde Alexis Nucamendi Gómez durante un operativo que dejó 21 personas detenidas en Chiapas.

La propuesta fue presentada ante el Congreso del Estado de Chiapas después de que fuerzas federales y estatales detuvieron a Lara Cordero y Nucamendi Gómez como parte de la Operación Enjambre. El Gabinete de Seguridad informó que las 21 personas detenidas son investigadas por su posible responsabilidad en abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

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¿Quién será la nueva presidenta municipal de Suchiapa?

El Cabildo acordó proponer a Daniela Guadalupe Flores Chanona, cuarta regidora, para asumir la presidencia municipal de Suchiapa ante la ausencia de Jorge Lorenzo Lara Cordero.

La propuesta fue recibida por Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, y Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Durante el encuentro, representantes del Cabildo y del Poder Legislativo coincidieron en la necesidad de mantener la paz, gobernabilidad y representación administrativa y política del municipio.

Sin embargo, Flores Chanona todavía no puede ser presentada como presidenta municipal en funciones de manera definitiva, debido a que la propuesta debe ser analizada y votada por el Congreso de Chiapas en los próximos días.

¿Qué pasó con el alcalde y el exalcalde de Suchiapa?

El alcalde Jorge Lorenzo Lara Cordero y el expresidente municipal Alexis Nucamendi Gómez fueron detenidos durante un despliegue realizado el sábado 3 de octubre en Suchiapa.

De acuerdo con el reporte del Gabinete de Seguridad, el operativo formó parte de la Operación Enjambre y derivó de líneas de investigación relacionadas con posibles redes delictivas y vínculos con estructuras gubernamentales.

En total, las autoridades reportaron 21 personas detenidas, entre ellas:

Jorge Lorenzo Lara Cordero, presidente municipal de Suchiapa.

Alexis Nucamendi Gómez, expresidente municipal.

Mandos de la Policía Municipal.

Elementos activos de la Policía Municipal.

Una persona vinculada al ámbito judicial.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica.

En el marco de la Operación Enjambre, en un despliegue operativo en Chiapas, elementos de @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @sspchiapas y @FGEChiapas, detuvieron a 21 personas, entre ellas Jorge “N”, presidente municipal de Suchiapa, y… pic.twitter.com/aXuDz1ygZA — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 3, 2026

¿Por qué fueron detenidos el alcalde y el exalcalde de Suchiapa?

El Gabinete de Seguridad señaló que las investigaciones están relacionadas con la posible comisión de abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

La operación ocurrió días después de la detención del entonces director de la Policía Municipal de Suchiapa, Jesús Antonio “N”, por su probable responsabilidad en la evasión de un detenido.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas había informado previamente que continuaban las investigaciones para determinar la posible participación de otros servidores públicos.

Es importante distinguir entre una investigación y una sentencia: las acusaciones señaladas por las autoridades corresponden a una investigación en curso y la responsabilidad penal deberá determinarse mediante el proceso correspondiente.

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¿Qué sigue para el Ayuntamiento de Suchiapa?

El siguiente paso es que el Congreso de Chiapas analice y vote la propuesta del Cabildo para que Daniela Guadalupe Flores Chanona asuma la presidencia municipal.

Mientras tanto, las autoridades estatales y federales mantienen las investigaciones derivadas de la Operación Enjambre y deberán informar sobre la situación jurídica de las personas detenidas conforme avance el procedimiento.