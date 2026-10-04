Embajador de EEUU anuncia coordinación con México para patrullar ambos lados de la frontera tras ataque a la Guardia Costera

La coordinación contempla comunicación directa entre mandos militares y patrullajes simultáneos en territorio mexicano y estadounidense tras el ataque a tiros contra elementos de la Guardia Costera de EU.

La Embajada de Estados Unidos en México informó que coordina con las fuerzas mexicanas un despliegue en la zona fronteriza de Tamaulipas donde elementos de la Guardia Costera estadounidense fueron atacados a tiros, en una operación que contempla acciones simultáneas en ambos lados de la frontera.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, señaló que los comandantes militares mexicanos tendrán comunicación directa con las fuerzas de Estados Unidos desplegadas en la zona para reforzar la seguridad y dificultar las operaciones de organizaciones criminales y terroristas.

“Juntos, tenemos la intención de patrullar ambos lados de nuestra frontera compartida, proteger a nuestras comunidades y hacer más difícil que las organizaciones criminales y terroristas operen”, publicó Johnson.

¿Qué ocurrió con la Guardia Costera de EEUU?

El 26 de septiembre, elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos que realizaban operaciones de interdicción en el río Bravo, cerca de Garceno, Texas, fueron atacados a tiros desde el lado mexicano de la frontera.

La corporación estadounidense informó que sus elementos respondieron al fuego y que no hubo personas heridas ni daños en sus embarcaciones. El incidente continúa bajo investigación.

Tras el ataque, Estados Unidos desplegó alrededor de 500 elementos militares en el Valle del Río Grande, como parte de la operación Ardent Vanguard. El movimiento incluyó el traslado de personal mediante helicópteros en distintos puntos de la zona fronteriza.

¿Cuántos militares mexicanos fueron desplegados?

Del lado mexicano, el Gobierno federal informó el despliegue de 500 elementos de la Defensa y la Guardia Nacional, con apoyo de dos helicópteros de la Fuerza Aérea, drones y equipos antidrones.

La operación se realizará en los municipios tamaulipecos de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz.

La coordinación comenzó el 3 de octubre, cuando los comandantes de la XI Región Militar y de la Octava Zona Militar establecieron comunicación con sus contrapartes de la Fuerza de Tarea Conjunta “Frontera Sur” de Estados Unidos.

México y EU realizarán una “operación espejo”

Las autoridades mexicanas describieron estas acciones como una operación concurrente o “operación espejo”, en la que cada país despliega a sus fuerzas dentro de su propio territorio.

Este mecanismo comenzó en febrero de 2025 y busca realizar reconocimientos simultáneos en la frontera para combatir actividades como el tráfico de drogas y personas.

Además, la Secretaría de Marina informó que mantiene un despliegue propio en su jurisdicción fronteriza mediante el Sector Naval de Matamoros, con 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones, dentro de la llamada Operación Sable.

¿Qué busca la coordinación fronteriza?

De acuerdo con las autoridades mexicanas, la operación pretende reforzar la seguridad y las capacidades de detección, mientras que Estados Unidos busca aumentar la presencia de sus fuerzas en el Valle del Río Grande.

La Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores señalaron que la cooperación se desarrolla bajo principios de reciprocidad, responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la soberanía y jurisdicción de cada país.

El despliegue ocurre en una zona fronteriza donde las autoridades estadounidenses también han reportado amenazas relacionadas con actividades de organizaciones criminales y el uso de drones para vigilar los movimientos de agentes y militares.

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