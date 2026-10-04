Autorizan llegada de elementos militares de EEUU a la frontera con México tras tiroteo contra la Guardia Costera en Texas

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El despliegue ocurre en el Valle del Río Grande como parte de la Operación Ardent Vanguard, días después de un intercambio de disparos en una zona fronteriza que autoridades estadunidenses consideran relacionado con posibles actividades de cárteles del narcotráfico

Estados Unidos autorizó el despliegue de aproximadamente 500 militares en el Valle del Río Grande, Texas, como parte de un esfuerzo para reforzar a las fuerzas estadounidenses y agencias federales que operan en la frontera con México.

Los elementos fueron enviados este viernes bajo la Operación Ardent Vanguard, de acuerdo con un portavoz del Comando Norte de Estados Unidos, en una movilización que ocurre después de un tiroteo contra personal de la Guardia Costera registrado el pasado fin de semana.

La llegada del contingente busca incrementar rápidamente la capacidad de las fuerzas estadounidenses que ya realizan labores en esta zona fronteriza.

Entre los datos conocidos sobre el despliegue destacan:

Aproximadamente 500 militares fueron enviados a la región.

fueron enviados a la región. La movilización corresponde a la Operación Ardent Vanguard .

. Los efectivos fueron desplegados en el Valle del Río Grande .

. El movimiento ocurre después de un tiroteo contra la Guardia Costera.

El sistema DCAS detalla la distribución de bajas por rama militar en el conflicto activo entre Estados Unidos e Irán. /Reuters

Tiroteo ocurrió el 26 de septiembre

El incidente que antecedió al refuerzo militar ocurrió el sábado 26 de septiembre, cuando integrantes de la Guardia Costera estadounidense fueron atacados a tiros durante operaciones en las inmediaciones de la frontera.

Ningún elemento de Estados Unidos resultó herido y tampoco se reportaron daños en el equipo utilizado durante el incidente. Posteriormente, los agentes respondieron al fuego.

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, se investiga si el ataque tuvo relación con cárteles del narcotráfico. Esta versión no significa que la responsabilidad de una organización criminal haya sido establecida de manera definitiva.

Operación Ardent Vanguard mantiene vigilancia

La movilización forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para reforzar la seguridad en su frontera sur mediante el apoyo de personal militar a las autoridades que operan en la zona.

El nuevo grupo de efectivos se suma a las fuerzas que ya participan en tareas vinculadas con la vigilancia fronteriza, dentro de las funciones asignadas a la Operación Ardent Vanguard.

Hasta ahora, la información disponible identifica a los recién llegados como personal militar estadounidense, sin señalar que correspondan específicamente a unidades de fuerzas especiales.

El despliegue ocurre en un contexto de mayor vigilancia en el Valle del Río Grande, mientras las autoridades investigan las circunstancias del enfrentamiento y mantienen operaciones de seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México.

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