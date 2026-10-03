Lula y Flávio Bolsonaro cierran campañas antes de la elección presidencial de Brasil

Más tarde participó en un acto político en Río de Janeiro. La Agencia Brasil confirmó que su agenda de cierre incluyó las actividades en el interior paulista y una segunda caravana en Río. Foto: Reuters.

Los últimos sondeos muestran una competencia cerrada entre Lula y Flávio Bolsonaro, aunque los resultados varían según la empresa encuestadora.

BRASIL.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro cerraron este sábado sus campañas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrará el domingo 4 de octubre, en una jornada marcada por actos multitudinarios y mensajes de confianza en una victoria.

De acuerdo con Reuters y con la cobertura de la Agencia Brasil, ambos candidatos concentraron sus últimos esfuerzos en el estado de São Paulo y, en el caso de Bolsonaro, también en Río de Janeiro. Las encuestas, sin embargo, apuntaban a una segunda vuelta entre los dos principales contendientes.

La votación está prevista para este domingo de 8:00 a 17:00 horas, tiempo de Brasilia. El Tribunal Superior Electoral (TSE) informó que 158 millones 765 mil 543 personas están habilitadas para votar en las elecciones generales de 2026. Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos válidos, Lula y Flávio Bolsonaro, si son los dos más votados, se enfrentarán nuevamente el 25 de octubre.

Lula termina su campaña con una marcha en São Paulo

Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), concluyó su campaña por la reelección con una marcha en São Paulo, donde se concentraron miles de simpatizantes.

El acto recorrió la calle Augusta, entre la avenida Paulista y la plaza Roosevelt, en un tramo de aproximadamente dos kilómetros utilizado con frecuencia para manifestaciones políticas.

Los organizadores de la campaña de Lula calcularon que alrededor de 150 mil personas participaron en la movilización y aseguraron que la asistencia fue mayor a la registrada durante el cierre de campaña del mandatario en 2022. Esta cifra corresponde a la estimación de los organizadores y no a un conteo independiente.

Lula terminó su campaña apelando a la defensa de la democracia y destacando la movilización de sus simpatizantes. (REUTERS/Canva)

Desde un vehículo de campaña, Lula planteó la elección como una disputa entre dos proyectos políticos y afirmó que los brasileños deben decidir entre “la democracia y la barbarie”.

Edinho Silva, presidente del PT, interpretó la participación en el acto como una señal de respaldo a Lula.

“A diferencia de otros países latinoamericanos, donde al final se produjo una ola de derecha, aquí en Brasil estamos viendo una ola a nuestro favor”.

La declaración refleja la lectura política que el partido hizo de la movilización, pero la asistencia a un acto de campaña no permite por sí misma determinar el resultado electoral.

Flávio Bolsonaro busca ganar en la primera vuelta

Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, terminó sus actividades con una caravana de motocicletas entre Santa Bárbara d’Oeste y Americana, en el estado de São Paulo.

Más tarde participó en un acto político en Río de Janeiro. La Agencia Brasil confirmó que su agenda de cierre incluyó las actividades en el interior paulista y una segunda caravana en Río.

Durante sus últimos actos, el senador pidió a sus simpatizantes acudir a las urnas y sostuvo que tenía posibilidades de evitar una segunda vuelta.

“Estoy convencido de que todo está a nuestro favor para ganar estas elecciones en la primera vuelta”.

Flávio también fue fotografiado con una pancarta que mostraba la imagen de su padre, Jair Bolsonaro, una referencia directa al movimiento político que encabezó el expresidente.

Los últimos sondeos muestran una competencia cerrada entre Lula y Flávio Bolsonaro, aunque los resultados varían según la empresa encuestadora. REUTERS/Adriano Machado (Adriano Machado/REUTERS)

¿Qué pasó con Jair Bolsonaro?

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, se encuentra bajo arresto domiciliario mientras cumple una condena de 27 años y tres meses relacionada con la trama para intentar revertir el resultado de las elecciones de 2022.

El Supremo Tribunal Federal confirmó en marzo de 2026 la condena y posteriormente concedió a Bolsonaro prisión domiciliaria de carácter humanitario. En julio, el ministro Alexandre de Moraes decidió mantener esa medida, junto con el uso de una tobillera electrónica.

Por ello, la presencia de su imagen en los actos de Flávio adquiere relevancia dentro de la campaña del senador, quien busca mantener el respaldo del electorado identificado con el expresidente.

¿Qué dicen las encuestas antes de votar?

Los últimos sondeos muestran una competencia cerrada entre Lula y Flávio Bolsonaro, aunque los resultados varían según la empresa encuestadora.

Una encuesta CNT/MDA difundida antes de la elección ubicó a Lula con 43.1% de las preferencias para la primera vuelta y a Flávio con 38%. Otros estudios publicados en los últimos días mostraron diferencias menores entre ambos candidatos y escenarios de empate técnico en una eventual segunda vuelta.

Por eso, las encuestas no permiten anticipar que alguno de los dos vaya a ganar necesariamente el domingo. Además, para evitar una segunda vuelta se necesita superar el 50% de los votos válidos, no simplemente obtener la mayor cantidad de sufragios.

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¿Cómo funciona la primera vuelta en Brasil?

La elección presidencial brasileña puede resolverse en una sola jornada o requerir una segunda votación.

El mecanismo es el siguiente:

Primera vuelta: domingo 4 de octubre.

domingo 4 de octubre. Horario de votación: de 8:00 a 17:00 horas, tiempo de Brasilia.

de 8:00 a 17:00 horas, tiempo de Brasilia. Victoria en primera vuelta: un candidato debe superar el 50% de los votos válidos.

un candidato debe superar el 50% de los votos válidos. Votos blancos y nulos: no se contabilizan como votos válidos para determinar si se alcanzó esa mayoría.

no se contabilizan como votos válidos para determinar si se alcanzó esa mayoría. Segunda vuelta: se realizará el 25 de octubre si ningún candidato consigue la mayoría requerida.

se realizará el 25 de octubre si ningún candidato consigue la mayoría requerida. Participantes en el balotaje: los dos candidatos con más votos en la primera vuelta.

Además de la Presidencia, en la jornada electoral los brasileños votarán por otros cargos, entre ellos gobernadores, senadores y diputados federales, estatales y distritales.

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El resultado del domingo definirá el escenario de octubre

El cierre de campaña dejó a Lula y Flávio Bolsonaro con mensajes distintos, pero con la misma expectativa: conseguir una ventaja suficiente para llegar a la Presidencia.

Lula terminó su campaña apelando a la defensa de la democracia y destacando la movilización de sus simpatizantes. Flávio, por su parte, buscó mantener el respaldo del electorado que se identifica con su padre y planteó como objetivo una victoria desde la primera vuelta.

Sin embargo, el escenario electoral apunta a que la definición podría extenderse hasta el 25 de octubre. El primer resultado oficial permitirá conocer no solo quién encabezó la votación, sino también qué candidatos y fuerzas políticas tendrán capacidad para influir en una eventual segunda vuelta.