Hasta 9,384 pesos de multa enfrentarán los automovilistas con placas terminadas en 3 o 4 que no verifiquen su auto antes del 31 de octubre

La verificación vehicular es obligatoria para determinados automovilistas de CDMX; incumplir el trámite puede derivar en multas que llegan hasta los 9,384.80 pesos.

Los vehículos con engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4 deben cumplir con la verificación correspondiente; de no hacerlo, sus propietarios pueden recibir una sanción económica que aumenta si tampoco regularizan la situación dentro del plazo establecido

El plazo está por terminar para los automovilistas de la Ciudad de México cuyo vehículo tiene engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4. Estas unidades forman parte del calendario de verificación vehicular correspondiente al segundo semestre de 2026.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), quienes no cumplan con la verificación dentro del periodo que les corresponde pueden hacerse acreedores a una sanción económica.

La fecha que deben tener presente estos conductores es el 31 de octubre de 2026, por lo que todavía deben realizar el trámite quienes se encuentren dentro de este supuesto y no hayan obtenido su constancia correspondiente.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en CDMX?

La verificación vehicular se realiza dos veces al año en la capital del país. Para 2026, el costo establecido para este trámite es de 765 pesos, de acuerdo con el cálculo basado en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente y el IVA correspondiente.

Para realizar el procedimiento, los automovilistas deben agendar una cita a través del sistema habilitado por la SEDEMA y acudir con su vehículo al verificentro que corresponda.

El trámite forma parte de las medidas ambientales aplicadas en la capital para controlar las emisiones contaminantes de los automóviles y se relaciona con el programa Hoy No Circula.

¿De cuánto es la multa por no verificar el automóvil?

No realizar la verificación dentro del periodo correspondiente puede generar una multa de 20 veces la UMA vigente, equivalente en 2026 a 2,346.20 pesos.

Una vez que el propietario cubre esta sanción, dispone de un plazo de 30 días para obtener una constancia de verificación aprobatoria.

El problema surge si el automovilista deja pasar nuevamente ese periodo sin cumplir con la verificación. En ese caso, puede aplicarse una nueva sanción equivalente a 80 veces la UMA, que representa 9,384.80 pesos.

Por ello, la cantidad de 9,384.80 pesos no corresponde al costo normal de verificar, sino a una sanción que puede aplicarse cuando el propietario no regulariza su vehículo después de la primera multa y del plazo otorgado para cumplir con el trámite.

¿Por qué es importante verificar el automóvil?

La verificación vehicular busca comprobar que los vehículos cumplan con los parámetros establecidos para sus emisiones contaminantes. El programa está vinculado con las medidas ambientales de la Ciudad de México y con el funcionamiento del Hoy No Circula.

Para los automovilistas que tienen pendiente este trámite, cumplir dentro del periodo establecido permite evitar sanciones y mantener en regla la documentación relacionada con la verificación del vehículo.

En el caso de los automóviles con engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4, la fecha que deben considerar es el 31 de octubre de 2026.