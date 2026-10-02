Finiquito en México en 2026: Así lo puedes calcular y todos los conceptos que debes tomar en cuenta

¿Vas a renunciar? Esto es lo que tu patrón te debe pagar por ley en tu finiquito y las prestaciones obligatorias que te corresponden recibir | Magnific, IA

Una empresa puede contemplar una gratificación extraordinaria como pago adicional, pero este concepto debe distinguirse de las prestaciones e indemnizaciones que legalmente correspondan al trabajador.

El cálculo de un finiquito laboral en México requiere considerar el salario del trabajador, su antigüedad, la causa por la que terminó la relación laboral y las prestaciones que quedaron pendientes. Entre los conceptos que pueden intervenir están los días trabajados no pagados, vacaciones y otras prestaciones proporcionales.

Para determinar qué corresponde en cada caso es necesario distinguir entre finiquito y liquidación, ya que no son conceptos equivalentes.

El monto depende de las circunstancias en que terminó la relación laboral y de los derechos generados durante el tiempo trabajado. Según la Ley Federal del Trabajo, el finiquito, es el pago de prestaciones que ya se generó y no se ha pagado sea por:

Renuncia

Despido justificado

Fin de contrato (Ley Federal del trabajo)

¿Qué datos se necesitan para calcular un finiquito laboral?

Antes de realizar el cálculo deben reunirse los datos de la relación laboral y de los pagos pendientes. Entre los principales se encuentran:

Salario del trabajador: sirve como base para calcular los conceptos que correspondan.

sirve como base para calcular los conceptos que correspondan. Antigüedad: permite determinar las prestaciones relacionadas con el tiempo trabajado.

permite determinar las prestaciones relacionadas con el tiempo trabajado. Fecha de inicio y término de la relación laboral: establece el periodo que debe considerarse.

establece el periodo que debe considerarse. Motivo de la terminación: es necesario identificar si se trató de una renuncia, despido u otra causa.

es necesario identificar si se trató de una renuncia, despido u otra causa. Días de sueldo pendientes: deben incluirse los días que ya fueron trabajados y todavía no han sido pagados.

deben incluirse los días que ya fueron trabajados y todavía no han sido pagados. Vacaciones pendientes o proporcionales: deben revisarse conforme al periodo trabajado y a los derechos generados.

deben revisarse conforme al periodo trabajado y a los derechos generados. Otras prestaciones pendientes: pueden incluir conceptos previstos en el contrato individual, contrato colectivo o políticas de la empresa.

¿Cuándo se consideran 20 días de salario por cada año trabajado?

La indemnización equivalente a 20 días de salario por cada año de servicios no debe incorporarse automáticamente a cualquier finiquito.

Su procedencia depende de las circunstancias jurídicas en las que terminó la relación laboral y del supuesto previsto por la legislación laboral.

Por ello, antes de sumar este concepto al cálculo, debe determinarse la causa de terminación y revisar qué prestaciones e indemnizaciones son aplicables al caso concreto.

El resultado no debe determinarse únicamente con base en la antigüedad o en el salario mensual, porque los conceptos aplicables cambian según la forma en que terminó la relación laboral.

¿La empresa puede pagar una gratificación extraordinaria?

Una empresa puede contemplar una gratificación extraordinaria como pago adicional, pero este concepto debe distinguirse de las prestaciones e indemnizaciones que legalmente correspondan al trabajador.

Para obtener el monto correcto, primero deben identificarse los conceptos obligatorios y posteriormente determinar si existe algún pago adicional establecido por acuerdo entre las partes, contrato o decisión de la empresa.

¿Qué debe revisarse antes de pagar el finiquito?

El cálculo debe partir de la información documentada de la relación laboral y de los conceptos que efectivamente quedaron pendientes:

Salario y periodicidad del pago.

Fecha de ingreso y fecha de terminación.

Causa de terminación laboral.

Días de salario pendientes.

Vacaciones generadas y no disfrutadas.

Prestaciones proporcionales que correspondan.

Indemnizaciones aplicables al supuesto concreto.

Prestaciones adicionales previstas en el contrato.

En su caso, gratificaciones o pagos extraordinarios acordados.

El resultado no debe determinarse únicamente con base en la antigüedad o en el salario mensual, porque los conceptos aplicables cambian según la forma en que terminó la relación laboral.

¿Cuál es la diferencia entre finiquito y liquidación?

El finiquito comprende los pagos que quedan pendientes al concluir una relación laboral, mientras que la liquidación puede incluir indemnizaciones cuando se actualiza un supuesto legal que las genera.

Por eso, conocer el motivo de la terminación es indispensable antes de establecer el monto que corresponde.

Para un cálculo individual, también deben revisarse el contrato de trabajo, los recibos de nómina y las prestaciones pactadas, además de la legislación laboral vigente y, cuando exista una controversia, los mecanismos oficiales de orientación y conciliación laboral.

Así lo puedes calcular

Hay algunas páginas que te permiten calcularlo así que solamente te pedirá lo siguiente en caso de querer saber la información de tu finiquito.