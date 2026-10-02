Aseguran 60 toneladas de cigarros “piratas” en Huixquilucan; detienen a tres personas, dos son canadienses

La información difundida sobre el operativo señala que las autoridades realizaban trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la venta y distribución de productos ilegales en el Estado de México.

Huixquilucan, Estado de México (GH).- Autoridades federales aseguraron aproximadamente 60 toneladas de cigarros apócrifos, equivalentes a cerca de 2 millones de unidades, durante un cateo realizado en una bodega de Huixquilucan, Estado de México, que presuntamente era utilizada para fabricar y distribuir estos productos.

El operativo fue informado este viernes 2 de octubre por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, en la acción participaron elementos de la Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Durante el cateo también fueron detenidos tres hombres, dos de ellos de nacionalidad canadiense. Los detenidos, de 46, 49 y 60 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

¿Qué encontraron en la bodega de Huixquilucan?

El inmueble no solo almacenaba producto terminado. Las autoridades localizaron maquinaria y materiales que, de acuerdo con la investigación, eran utilizados para la elaboración y empaquetado de los cigarros.

Entre lo asegurado se encuentran:

Aproximadamente 60 toneladas de cigarros apócrifos.

Más de 2 millones de cigarros.

102 mil cajetillas distribuidas en 170 cajas.

Cuatro máquinas para la elaboración y producción de cigarros.

293 cajas con filtros.

98 cajas de tabaco.

32 cajas de cigarros sin terminar.

80 charolas.

Un compresor.

646 paquetes de marquilla.

701 rollos de papel adherible para marquilla.

2 mil 926 rollos de papel celofán.

4 mil 32 rollos de papel cigarette verde.

780 rollos de papel cigarette blanco.

Dos vehículos.

El inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las diligencias correspondientes.

¿Cómo localizaron la bodega?

La información difundida sobre el operativo señala que las autoridades realizaban trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la venta y distribución de productos ilegales en el Estado de México.

A partir de esos trabajos se obtuvieron datos que fueron presentados ante un Juez de Control, quien autorizó la orden de cateo para intervenir el inmueble ubicado en Huixquilucan.

Con la orden judicial, elementos de las instituciones federales ingresaron a la bodega y localizaron tanto los cigarros como la infraestructura utilizada para su elaboración.

Detienen a tres personas; dos son canadienses

El operativo dejó tres personas detenidas. Dos de los hombres son de nacionalidad canadiense, mientras que el tercero es mexicano. Los tres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Es importante precisar que una detención no equivale a una sentencia. Será la autoridad ministerial y, en su caso, la autoridad judicial la que determine si existen elementos para fincar responsabilidades por los delitos que correspondan.

¿Por qué preocupa el comercio de cigarros apócrifos?

Además de afectar la comercialización formal de productos de tabaco, las autoridades han señalado que los cigarros apócrifos representan un problema porque su fabricación y composición pueden realizarse fuera de los controles establecidos para los productos regulados.

La fabricación y comercialización de estos productos ilícitos no solo afecta la economía formal, sino que pone en riesgo la salud de quienes los consumen”. señaló García Harfuch.

A esto se suma el impacto relacionado con derechos de propiedad intelectual, evasión de controles comerciales y posibles esquemas de contrabando.

El aseguramiento ocurre tras otros decomisos de tabaco

El cateo en Huixquilucan ocurre mientras distintas autoridades federales han realizado otros operativos contra el ingreso y comercialización de cigarros de procedencia irregular.

El 21 de septiembre, la Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguraron de manera precautoria 2.4 millones de cigarros presuntamente apócrifos en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El cargamento procedía de Pekín, China, y había sido declarado en la documentación como “palillos perfumados”. Una revisión especializada permitió detectar que las cajas contenían 120 mil cajetillas de cigarros, con un peso total de 3 mil 983 kilogramos.

Días antes, el Gobierno federal también informó sobre el aseguramiento de 13 toneladas de tabaco ilegal, equivalentes a unas 650 mil cajetillas, durante seis cateos realizados en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

Estos operativos muestran que las acciones contra el comercio ilegal de tabaco se han realizado tanto en puntos de ingreso al País como en inmuebles presuntamente utilizados para su almacenamiento, fabricación y distribución.

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¿Qué pasará con los detenidos y la mercancía?

Los tres detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica de las personas involucradas.

Mientras tanto, la bodega permanece bajo resguardo de las autoridades y los productos, maquinaria, materiales y vehículos asegurados forman parte de las diligencias del caso.

La investigación deberá establecer también la procedencia de los insumos, el destino de los cigarros y la posible participación de las personas detenidas en las actividades de fabricación y distribución.