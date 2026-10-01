Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Tecnología / Inteligencia artificial

Moonshot AI investiga a su inteligencia artificial Kimi tras descubrir que podía generar información sobre armas biológicas y ataques terroristas

Una investigación del especialista Peter Garrigan detectó que el modelo chino podía ser manipulado para generar contenido peligroso relacionado con armas, asesinatos, terrorismo y otras actividades ilícitas

Moonshot AI investiga a su inteligencia artificial Kimi tras descubrir que podía generar información sobre armas biológicas y ataques terroristas

Dos investigadores crearon Psychopathia Machinalis, un marco que clasifica 32 tipos de fallos en inteligencia artificial comparables a trastornos humanos/Foto: Canva

Por Alejandra Liera  

Agregar EL IMPARCIAL en

La empresa china Moonshot AI abrió una investigación interna después de que un investigador descubriera que su modelo de inteligencia artificial Kimi podía ser manipulado para generar contenido peligroso relacionado con armas, terrorismo y otras actividades ilícitas.

De acuerdo con lo reportado por Fox News, el investigador Peter Garrigan encontró que el modelo podía ser inducido a proporcionar información sobre el desarrollo de armas biológicas, asesinatos y la planeación de ataques terroristas utilizando información en tiempo real.

Te puede interesar: Trump analiza sanciones contra la IA china Kimi K3 tras acusaciones de que Moonshot AI habría copiado tecnología de Anthropic

La tecnológica está buscando autorregular el desarrollo de sus algoritmos ante la falta de consensos gubernamentales, fijando límites estrictos sobre la seguridad, la transparencia algorítmica y el control humano directo en herramientas de uso cotidiano

Tecnología

Microsoft impone reglas éticas a sus modelos de IA MAI

Kimi también habría generado información sobre otras amenazas

Garrigan explicó a Fox News que las pruebas detectaron otras respuestas preocupantes, relacionadas con la creación de sustancias químicas peligrosas, desarrollo de malware y acciones para afectar aeronaves.

El investigador calificó los resultados como “dañinos y preocupantes” y señaló que este tipo de problemas no serían exclusivos de Moonshot AI.

Según Garrigan, modelos desarrollados en Estados Unidos también han mostrado vulnerabilidades similares ante determinados métodos de manipulación, lo que plantea dudas más amplias sobre la seguridad de los sistemas avanzados de inteligencia artificial.

Moonshot AI ya investiga el caso

Después de conocer los resultados, Moonshot AI comenzó una investigación interna y mantiene comunicación directa con Garrigan para revisar los hallazgos, informó Fox News.

El caso pone nuevamente bajo discusión los mecanismos de seguridad utilizados por los modelos de inteligencia artificial para impedir que generen contenido peligroso.

Uno de los principales desafíos consiste en evitar que determinadas instrucciones o técnicas de manipulación permitan superar las restricciones incorporadas por los desarrolladores.

La investigación sobre Kimi ocurre en medio de un debate internacional sobre cómo evaluar y reforzar la seguridad de los modelos de IA capaces de generar grandes cantidades de información y responder a solicitudes cada vez más complejas.

Te puede interesar: Gobierno de Donald Trump analizará si desarrolladores chinos utilizaron sin autorización sistemas estadounidenses de inteligencia artificia y advierte posibles sanciones

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados