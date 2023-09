“Truena” alcalde de SLRC contra fiscal y el Estado; sube video, luego lo bajan

San Luis Río Colorado, Sonora.- El alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, publicó un video de más de 14 minutos en sus redes sociales explicando la situación de la ciudad tras el asesinato de un policía y un reportero este domingo por la noche.

Tras unos minutos de haber puesto en línea el video en el que critica al fiscal general de Sonora y pide la intervención del gobernador para "poner orden", el video fue borrado de las redes del alcalde.

Luego de varios días en silencio sobre los hechos ocurridos en la ciudad, como la detención de agentes municipales, así como el estado de sitio en el que tuvieron el Ayuntamiento el pasado lunes, el alcalde reveló información sobre estos temas.

En este video, el alcalde revela que la Fiscalía General del Estado usó a la Secretaría de Marina, para rodear el palacio municipal e intentó lograr la detención del subdirector de la Policía Municipal, Martín Ochoa.

El alcalde señaló que la carpeta de investigación por el delito de extorsión y privación de la libertad de un joven del día 5 de febrero, en la que lo acusan junto con otros dos policías,"es totalmente mentira".

"Vinieron por él, en esa forma a Palacio Municipal, ¿qué quisieron demostrar la Fiscalía? ¿una situación política? No nos interesa eso”, aseguró González Yescas en el video, sobre el estado de sitio en el que tuvieron marinos el Palacio de Gobierno. “No le entro a las provocaciones”, dijo.

El alcalde agregó que la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y un grupo de élite de la Secretaría de Marina persiguió a un mando policial de apellido Amaro a quien también buscaban detener, y quien se refugió en la comandancia municipal.

González Yescas apuntó que este grupo de élite de la Marina no ha acudido a las mesas de seguridad a pesar de la invitación, por lo que "no sabemos qué han hecho en San Luis Río Colorado, porque no nos lo informan en las mesas".

Agregó que el pasado fin de semana se llevaron a cabo cateos en tres domicilios y en dos de ellos realizaron la detención de agentes que se encontraban fuera de servicio, por la portación de armas y señaló que una de ellas es esposa del comandante Amaro.

Nuestros policías son delincuentes, son los únicos que le entran a combatir a la delincuencia organizada”, aseguró el edil. “Que ni se les ocurra que van a cambiar de mandos, porque al comandante Gerardo Ramírez Camacho lo designamos el alcalde y el cabildo”.

González Yescas reprochó que todos esos vehículos de la AMIC no acudieran a San Luis Río Colorado el día que asesinaron a un agente municipal, tras un enfrentamiento en el que dos supuestos criminales fueron abatidos.

“Lo único que han fomentado es el odio, el rencor, la ambición, las calumnias, la intriga, entre la clase política y adversarios, de San Luis Río Colorado y del estado, allá en Hermosillo, donde dan información, la evitan, la manejan con bots, ya nos la sabemos”, comentó.

“Le pido a nuestro amigo gobernador que ponga orden con el fiscal Gustavo Rómulo Salas Gallegos”, apuntó.

