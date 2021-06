Sí se va a hacer justicia, aunque tarde: Madre de Rosa Isela

MEXICALI, B.C.- “La verdad es que no sé cómo he dormido en estos días, todo ha sido una pesadilla”, expresó María, madre de Rosa Isela y Leah, asesinadas por un automovilista ebrio sobre la calle Novena el pasado 28 de mayo.

Este miércoles, familiares y amigos de ambas víctimas, se reunieron de nueva cuenta en el Centro Cívico para clamar justicia, pues el conductor del auto involucrado sigue libre y la carpeta de investigación ni siquiera ha sido judicializada.

Este martes sostuvieron una reunión con la alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñones, quien les refrendó su apoyo en el caso y que se investigarán las irregularidades, “caiga quien caiga”.

“Fue un resultado positivo, porque si nos favoreció, se puso las pilas, nosotros como pueblo mexicalense no queremos corruptos en la corporación, queremos gente honesta y justo, no que vaya a venderse por unos pesos, como fue el caso de Daniel Miguel”, dijo.

“La Fiscalía no quiere que el caso avance, porque está favoreciendo a un asesino, no queremos fiscales corruptos”, clamó María.

La familia ha acopiado pruebas y han tenido acceso parcial a la carpeta de investigación, donde con asesoría de un abogado han detectado irregularidades, como la turnación a la Fiscalía General del Estado y la supuesta alteración de exámenes de alcoholemia.

“Hemos sentido un apoyo muy hermoso del pueblo mexicalense, de los medios de comunicación, de no ser por su apoyo este caso estaría en el olvido, como otros casos”, expresó.

Dolor

“Yo estoy viviendo un duelo, es una pesadilla para mí, perder al mismo tiempo a mi hija y a mi nieta, y la tardanza de la justicia es por favoritismos, pero todo se está acomodando”, comentó la señora María. “La Justicia se va a hacer”.

“El mensaje que les quiero dar a las autoridades es que no se tentaron el corazón, fue una niña y una hija mía (…) les digo a las autoridades que no sean vendidos y en caso de que el caso no se resuelva aquí, nos vamos con todo a la Ciudad de México”, agregó. “No me voy a rendir”.