Seguirá FGE persecución contra ex subsecretarios de Finanzas

La Fiscalía General del Estado seguirá con la investigación y persecución contra los tres ex subsecretarios de Finanzas de la administración del ex gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, a pesar de la no vinculación a proceso de este miércoles.

El fiscal central, Rafael Orozco Vargas, dijo que se encuentran en el periodo de los tres días hábiles para interponer un recurso por la resolución de un juez, o bien robustecer la investigación y solicitar una audiencia posterior.

“Creemos que es una investigación completa, a criterio de la Fiscalía, creemos que está sólida, pero respetamos la decisión de la juzgadora; consideramos acreditadas las conductas delictivas e incluso consideramos que los argumentos de la juzgadora para no vincular, no le competen al tipo penal”, comentó.

Dijo que analizan ambas opciones, pero que no descartan agregar más elementos a la investigación, a pesar de que “cree que no hace falta”.

“El hecho de que no hayan sido vinculados no los exime de responsabilidad, sigue vigente la facultad de formular imputación, (…) es una investigación en fase inicial, que está abierta para nuevos imputados, pero hasta el momento no tenemos otro”, señaló.

Los tres ex subsecretarios de Finanzas que fueron imputados por abuso de autoridad no fueron vinculados a proceso, a pesar de la investigación de casi 3 años para llevarlos ante un juez, tras la denuncia en noviembre de 2019.