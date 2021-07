Exigen justicia por asesinato de Brenda Denisse

MEXICALI, B.C.-“Yo voy a seguir con esto hasta que haya justicia”, expresó entre lágrimas Guadalupe Mena, madre de Brenda Denisse, cuyo cuerpo fue encontrado en un dren el pasado 10 de junio.

Junto a su otra hija, amigos y vecinos, acudieron este lunes por la mañana a la Fiscalía General del Estado para exigir justicia, pues consideran que no hay avances, a pesar de que ellos mismos les han brindado datos e indicios a los investigadores.

“Mi hija no merecía morir así”, expresó Guadalupe con voz entrecortada. “Su hijo me pregunta por ella, no he podido decirle, le digo que está dormida, o que luego vendrá, pero él está triste”.

El cuerpo de Brenda fue encontrado un jueves, en condiciones especialmente perversas, pues le inflingieron al menos 22 heridas con arma punzocortante y la arrojaron al dren envuelta en lonas y una malla metálica.

Fue por sus tatuajes que la identificaron, pues ya había sido reportada como desaparecida desde el 4 de junio; luego una prueba de comparativa genética confirmó las sospechas de la familia.

“Fue hasta que la sepultamos que me dije que no iba a parar hasta que encontráramos al que le hizo esto”, señaló su madre. “Queremos que la Fiscalía haga su trabajo y dé con los que la mataron”.

El fiscal regional recibió a la madre y a la hermana, quienes dijeron que se comprometió a revisar la carpeta de investigación y brindar avances de la misma a más tardar el próximo jueves.

Luego de la manifestación en la Fiscalía General del Estado, la familia acudió al Centro Cívico con pancartas y lonas, para exigir justicia por el asesinato de Brenda, que hasta el momento es investigado como un homicidio.