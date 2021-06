Vamos a reducir la pobreza en BC: Marina del Pilar

CIUDAD DE MÉXICO.- La Gobernadora Electa de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, participó en el “Encuentro con Gobernadoras y Gobernadores Electos de MORENA”, presidido por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de MORENA, Mario Delgado Carrillo, donde los gobernadores electos emanados de Morena firmaron una carta compromiso por la Cuarta Transformación.



El documento lleva por nombre “Carta Compromiso con la Cuarta Transformación y con el Pueblo de México”, e incluye los compromisos que habrán de respetar los gobernadores de MORENA, como dirigirse con principios éticos de MORENA orientados no mentir, no robar y no traicionar, así como desarrollar en los estados una auténtica democracia que reduzca las desigualdades y ponga a los pobres como prioridad de la administración pública.



“Me comprometo a luchar por la igualdad real entre hombres y mujeres, en contra de la violencia hacia las mujeres y de cualquier forma de discriminación por razón de género, raza, origen étnico, religión, orientación sexual, o condición social, económica, política o cultural”, señaló.



Otro de los compromisos de la Gobernadora Electa de Baja California fue la austeridad republicana y erradicar la corrupción y los privilegios, ya que aseguró que se tratará de una nueva forma de hacer política que combata todas aquellas prácticas que obstaculicen la democracia, al mismo tiempo que se elimina la represión como instrumento de gobierno.



“El ejercicio del poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás, me comprometo a mandar obedeciendo”, Marina del Pilar agregó que se trata de una serie de compromisos de ética política que regirán la administración del estado de Baja California para los próximos seis años.



Por su parte, Delgado Carrillo señaló que la reunión de trabajo fue fructífera y constituyó, entre otras cosas, un balance de lo ocurrido el 6 de junio, cuando el pueblo de México refrendó su confianza en la Cuarta Transformación y en el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Gracias a la participación de millones de mexicanos, la Cuarta Transformación se consolida", ya que se obtuvo el triunfo en 692 municipios a nivel nacional, 11 de 15 gubernaturas, la mayoría en la Cámara de Diputados, así como en 19 en Congresos Estatales, lo que se consideran números históricos en beneficio del movimiento'.

En ese sentido, Mario Delgado señaló que como parte de la reunión se acordó una serie de políticas públicas que distingan a los gobiernos estatales de la Cuarta Transformación, y puso como ejemplo que las gobernadoras morenistas señalarán una agenda de género para desarrollar un modelo social que no violente a las mujeres.



A la reunión acudieron, además, la secretaria general de MORENA, Citlali Hernández, los gobernadores electos Víctor Manuel Castro de Baja California Sur, Layda Sansores de Campeche, Indira Vizcaíno de Colima, Evelyn Salgado de Guerrero, Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán, Miguel Ángel Navarro de Nayarit, Rubén Rocha de Sinaloa, Alfonso Durazo de Sonora, Lorena Cuéllar de Tlaxcala, así como el gobernador electo de Zacatecas, David Monreal.