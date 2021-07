Tienen hoteles más del 50% de ocupación en fines de semana

Hoteles y moteles de Mexicali mantienen una ocupación de entre el 50 y 60% de su capacidad durante los fines de semana, a pesar de las altas temperaturas que se han registrado en Mexicali.

José Holguín Navarro, presidente de la asociación de Hoteles y Moteles de Mexicali, indicó que a pesar de que la mayoría de las personas vienen por motivos laborales, en últimos días han llegado visitantes del sur de Estados Unidos por motivos turísticos o para visitar a sus familiares, provenientes de estados como Arizona o Nevada.

Asimismo, señaló que continúa la implementación de protocolos de salud por la pandemia Covid-19, entre ellos las restricciones que se mantienen porque el municipio continúa en semáforo epidemiológico amarillo.

Entre estas restricciones, explicó el entrevistado, está el aforo en las albercas de los hoteles, que actualmente está funcionando entre un 60 o 75% dependiendo de su tamaño.

“Si están abiertas, pero no podemos dar al 100% el servicio” dijo “por lo pronto el secretario de salud no ha indicado que Mexicali pase a semáforo verde, que es lo que queremos, pasando a semáforo verde ya tenemos esa libertad, no solo en las albercas sino en los salones de eventos”.