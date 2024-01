Sin aumentos al predial este año

Mexicali, B.C.- No se registraron incrementos en el impuesto predial para el año en curso, a pesar de las quejas ciudadanas sobre supuestos aumentos en el mismo durante esta primera semana del 2024.



La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, explicó que no se trata de un incremento en dicho impuesto, sino que se revalorizó la carta de valores catastrales, en la cual los aumentos alcanzan hasta los 200 pesos.



Aclaró que es una situación que se realiza cada año, como parte de las labores obligatorias del Gobierno de Mexicali, por lo que hubo incrementos, pero solamente en el valor catastral de los inmuebles y no en el impuesto como tal.



“Es como cada año, solo se revaloriza la tabla de valores catastrales y son aumentos perfectamente calculados, sobre todo en las clases populares, por lo que hay aumentos de 40 y lo más que he visto es de unos 200 pesos”.



“Reitero, eso sucede todos los años y es obligación de todos los gobiernos hacerlo, osea, revalorizar tu propiedad, sea un edificio, un lote o incluso tu casa habitación”, expresó.



La edil recordó que para este año el único impuesto que tuvo un incremento fue el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), mismo que fue aprobado desde el mes de noviembre por el Cabildo.



Explicó que la modificación se realizó en diversas áreas, dando como ejemplo a los ciudadanos que compran una vivienda con valor menor de 800 mil pesos, mismos que pagaban el 2% de impuestos, pero este 2024 disminuyó al 1.5%.



La disminución es solamente para las viviendas que no rebasen ese precio, debido a que se busca afectar lo menos posible a las clases populares, quienes son los que acceden a este rango de precios.



Aclaró que el incremento del impuesto es para aquellos que compran una vivienda de mayor valor, basándose en una tabla de ocho rangos, misma que va desde las propiedades de 1 millón 500 mil pesos hasta los 3 millones de pesos.



Agregó que el impuesto aumenta de acuerdo al valor de la casa, mientras más cara sea la vivienda, mayor impuesto se deberá alcanzar, incremento que solamente alcanza el 5%, con el cual se espera obtener más recursos para este año.



Detalló que la confusión se registra en quién debe pagar el impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, aclarando que son los ciudadanos que realicen la compra de la vivienda quienes deben realizar dicho pago.