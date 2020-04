“Sentí que no la iba a librar”

En la primera línea de batalla contra la pandemia Covid-19 estaba el promotor de la salud, su función; ser el primer filtro para detectar un paciente sospechoso, en poco tiempo se convertiría en uno, haciéndolo creer por un momento que no sobreviviría.

Víctor Hugo Pacheco Gallardo, es el nombre del trabajador social, labora en el Centro de Salud, González Ortega, luego de luchar contra el virus desde la trinchera del sector salud, continua una segunda batalla para salvarse a sí mismo, desde el aislamiento en su hogar.

El licenciando en ciencias de la educación, relató que su trabajo consistía en impartir charlas educativas y preventivas, en escuelas y la comunidad, como ya no podían exponerse en áreas externas, le dieron un nuevo rol, ser filtro en el Centro de Salud.

“Desgraciadamente en los inicios de la pandemia no teníamos todos los insumos, solo guantes, cubre bocas, lentes, algo muy sencillo, empezó a llegar mucha gente, a pesar de que trataba de delimitar los espacios, falta mucha educación”, mencionó Pacheco.

Por dos semanas trabajó como filtro en el Centro de Salud, su compañera resultó positiva al coronavirus, a los días, él comenzó con los mismos síntomas, y desde ese momento inició la segunda batalla, para salvar su vida.

“Fueron terribles, episodios que considero una crisis, me fui a la alfombra porque no soportaba los dolores musculares, articulares, sudores nocturnos, frío, dolor de cabeza en el cerebelo, y perdí mucho el sentido del gusto y el olfato”, describió.

“Cuando respiraba sentía un vacío, en la parte de la laringe, malamente me aguante unos días, y hasta dos días después, un jueves, acudí al centro Covid de la calle ‘F’”, relató el trabajador de la salud.

A las 72 horas de su estudio, le informaron que su resultado fue positivo, le dieron medicamento, para evitar una neumonía, antivirales sencillos, pastillas para el dolor de cabeza y la tos.

Pacheco presenta una notoria mejoría desde los últimos cinco días, comentó que se ha sentido mucho más rehabilitado desde que recibió el tratamiento. Cada tercer día el sector salud lo está monitoreando para ver su avance, lo cual agradeció.

PADRE E HIJO

Antes de enfermarse, Pacheco recibió la noticia de que su hijo de 24 años, estaba infectado de coronavirus, al verlo quebrarse, se dijo a sí mismo que le tocaría ser la fortaleza de la familia, no obstante, paso poco, para que la enfermedad lo hiciera temer dejarlos solos.

“Cuando mi hijo cayó, vino del trabajo, tenía los mismos síntomas, un joven de 24 años, empezó a llorar, me movió todo, mis pensamientos, y pensé ‘yo soy el hombre de la casa, tengo que salir adelante’, cuando caí, se me vino un mundo de sentimientos en mi cabeza”, recordó.

“El momento más crítico fue cuando caí al piso porque no aguantaba, pensé que no la iba a hacer, porque tengo 55 años, ya no soy un joven, y empiezas a evaluar muchas cosas, que vas a dejar a tu familia sola, afortunadamente todo salió bien”, explicó.

Hay que valorar la salud siempre, porque sin ella, no tienen absolutamente nada, recomendó, que si no hay necesidad de salir, no lo hagan, porque el Covid-19 es real, no son noticias falsas.

IGNORANCIA

El peor enemigo en esta batalla contra la pandemia, es la ignorancia, aseguró que con educación y voluntad, Mexicali va a vencer al virus.

“Hay una gran ignorancia en la comunidad que no cree que esto es real, y debemos de reinvéntarnos y capacitarnos más para saber sobre la salud”, explicó.

Cabe precisar, que al enfermarse no solo se enfrenta una batalla física, sino mental, ya que se llega a un máximo aislamiento, a Pacheco solo le pasan su comida en una charola, está en un cuarto en completa soledad desde hace varios días, trabajando en clases virtuales.

“La soledad es buena, te hace reflexionar muchas cosas, pensar que estás con vida y seguir avanzando, ya había tenido otros percances que me habían aislado, y la resiliencia me ha fortalecido para seguir adelante, evitando que mi familia se contamine”, compartió.

Pidió a la comunidad que se no exponga, ya que entre menos salga, menos se va a contagiar, a los jóvenes les solicitó que piensen en que deben ser solidarios, y evitar ser ignorantes, “la ignorancia es lo que nos está matando”, concluyó.