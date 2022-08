Se quejan comercios por cobros de agua

Aproximadamente 10 quejas de distintos giros de comercio se han presentado ante la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) por cobros de agua por parte de la CESPM.

Al respecto la presidenta de la cámara de comercio, Lidia Granados Pacheco señaló que se trata de cobros que son improcedentes, pues ahora los comercios se enfrentan a un cobro en relación a la revalidación anual y otro de permisos de residuales en relación al alcantarillado, los cuales asegura no habían tenido en años anteriores.

Por lo que en representación de sus agremiados la Canaco entrará en gestiones con las autoridades correspondientes y buscarán ser atendidos por la dirección estatal de servicios públicos, así mismo comentó que están a la expectativa de recibir el apoyo conforme a la política que plantea la gobernadora del estado Marina del Pilar, respecto al apoyo al sector empresarial.

Por su parte destacó que de las 10 quejas por parte de los comercios algunas ya fueron atendidas, pero otras no, por lo que se reunirán el día de hoy con la autoridad para plantearles la situación de los casos restantes.

Por otro lado, la dirigente aseguró no tener información de cobros exagerados de agua o uso indebido en el consumo de agua sin embargo se tiene el conocimiento de que han estado llegando estos cobros del derecho de conexión del agua a diversos giros que no son aplicables porque no son comercios que generan desechos de aceites o de grasas a diferencia de los restaurantes.

Hay alrededor de 170 giros de comercios de los cuales la mayoría no tienen ese tipo de residuos ya que se trata de farmacias, llanteras, ventas de autos y no obstante les ha empezado a llegar ese tipo de cobros exigiendo un pago de algo que el comercio no utiliza porque no necesita explicó la titular de la Canaco.

Este cobro corresponde a una actualización de permiso de descargas lo cuales no lo manejan los giros comerciales, aseguro.

Por último, la líder de comercio advirtió de que en caso de no tener el apoyo por parte de la autoridad acudirán a medios de carácter legal para defender a sus agremiados de la cámara de comercio.