¿Sabes qué es la culpa de mamá?

Ser madre conlleva una amplia gama de emociones y responsabilidades. A pesar del amor incondicional y el cuidado que las madres brindan a sus hijos, muchas de ellas enfrentan un desafío emocional particularmente complejo conocido como culpa de mamá.

Se trata de un sentimiento que puede afectar a las madres en diferentes momentos de su vida y de la crianza. Puede surgir por diversas razones, como sentir que no se está dedicando tiempo suficiente a los hijos, no poder cumplir con las expectativas personales o sociales o cuando se enfrentan dificultades para conciliar entre su vida profesional y el ámbito familiar, explicó la Dra. Daniela Díaz Flores, coordinadora de la Licenciatura en Psicología Infantil de CETYS Universidad Campus Mexicali.

Añadió que la culpa de mamá no es exclusiva de un grupo particular de mujeres y no debería ser objeto de juicio o estigma. Cada madre tiene sus propias circunstancias, desafíos y limitaciones por lo que resulta esencial evitar comparaciones y reconocer que todas las experiencias de maternidad son válidas y merecen respeto.

“Las madres deben ser alentadas a expresar sus preocupaciones y miedos sin temor a ser juzgadas. Al compartir sus experiencias, pueden encontrar apoyo mutuo y obtener diferentes perspectivas que les ayuden a sobrellevar su sentimiento de culpa”.

Actualmente, las mujeres en edad productiva en el país representan alrededor 48% de la participación económica, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, lo que refleja una mayor inclusión laboral de las mujeres mexicanas, incluyendo a las madres.

Ellas desempeñan diferentes roles durante el día y tienen un impacto significativo en la economía de su entorno, más allá de las finanzas de su hogar. Por ejemplo, contribuyen en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y el empleo, retándolas a encontrar el equilibrio entre el ejercicio de la maternidad y el éxito laboral, detalló la Dra. Paulina Vargas, Directora de la Escuela de Administración y Negocios de CETYS Universidad, Campus Mexicali.

“Aunque puede ser un desafío, cada vez más mujeres están encontrando formas de lograr un equilibrio entre estas dos responsabilidades importantes, ya sea a través de flexibilidades en sus espacios de trabajo, guarderías o estancias y redes de apoyo. La clave es encontrar opciones que funcionen para cada mujer y su familia”.

Ambas académicas, concluyeron que generar un entorno empático que promueva el autocuidado y el apoyo hacia las madres es responsabilidad de la sociedad en general. Esto implica desafiar los estereotipos y expectativas poco realistas asociadas a la maternidad y, en su lugar, valorar y respetar la diversidad de experiencias maternas para contribuir a aliviar la culpa de mamá y permitir que disfruten plenamente de su maternidad sin sentirse abrumadas.