"Rurales" sacó la escoba ante Agrícola del Norte

La liga Rural del Valle ganó por partida doble en la Jornada 4 del Estatal de Béisbol de Primera Fuerza avalado por la ALBM, ya que venció 7-3 y 8-0 a la Agrícola del Norte, cotejos que se disputaron en el Campo Azteca del Kilómetro 43.



Para el primer juego, Mario Landázuri se llevó la victoria, lanzó la ruta completa, admitió seis hits, tres carreras, otorgó un pasaporte y ponchó a siete rivales, mientras que Carlos Almanza perdió el juego, recibió once imparables, siete carreras en seis entradas.



La ofensiva fue liderada por José Amador quien produjo dos carreras, Vinicio Orozco y Eduardo Guerrero anotaron, además, Alan Roldan y Daniel Ruiz se fueron de 4-2. Por los derrotados nadie repitió de hit.

En el juego vespertino, Francisco Gracia destacó en la loma de los disparos, lanzó seis entradas completas, recibió solo dos indiscutibles, ponchó a cinco rivales. Jesús Almanza trabajó cuatro entradas y un tercio, recibió daño de ocho hits, tres carreras.La ofensiva de los rurales fue liderada por Marco Vinicio Orozco quien se fue de 4-3 y Alejandro “Tacuba” Martínez terminó el juego 3-3. Por los “agricultores” nadie repitió de imparable.Urbana vs IndependienteAmateur vs CampesinaNoroeste vs RuralAgrícola vs Poniente