Roban credenciales de redes sociales como Facebook, FGE lanza alerta

La Fiscalía General del Estado (FGE), emite una alerta sobre anuncios y mensajes en internet, donde de manera fraudulenta, se apoderan de credenciales de redes sociales como Facebook.

A través del área cibernética del Centro Estatal de Inteligencia (CEI), de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), se realizan monitoreos permanentes que permiten detectar en la red actos ilícitos que afectan la integridad de los bajacalifornianos.

Los delincuentes cibernéticos aprovechan la vulnerabilidad de la ciudadanía para cometer actos fraudulentos, en este caso, a través de Messenger se recibe un mensaje acompañado del siguiente enlace: "eres tú que apareces en este video" se exhorta a no abrir el enlace.

No acepte ningún código, no acceda a ningún link, confirme a través de llamada telefónica identidad del contacto que le pide información personal a través de Facebook, WhatsApp, cualquier red social o aplicación, y no acepte solitud de personas desconocidas.

Se hace un llamado a denunciar a la línea 089 o email guardiacibernetica@fgebc.gob.mx, cualquier anuncio o mensaje se presuma fraudulento.

La Fiscalía General del Estado, a través de la GESI, continúa en el combate frontal a delitos cibernéticos que pueden poner en riesgo la salud y el patrimonio de residentes de Baja California.