Rinden homenaje en Cetys Universidad al Dr. Jorge Rocha

Por casi cinco décadas, el Dr. Jorge Rocha Yáñez ha formado parte de la historia de CETYS Universidad. Su manera de entender la educación primero como alumno, siempre con un enfoque holístico e integral, así como su pasión por la docencia y estructura, es su legado con su labor como Vicerrector de Operaciones del Sistema CETYS Universidad, así como asesor estratégico, destacando un decidido impulso a la planeación, y una clara visión en coadyuvar en el trabajo colaborativo para el posicionamiento de la institución a través de los planes: CETYS 2000, 2010, 2020 y 2036.

Nombrado como vicerrector de operaciones e integrante del equipo de trabajo de Rectoría, su historia en el CETYS se remonta a su época de universitario y estudiante de ingeniería en el lugar que se convirtió en su segundo hogar, cuando habiendo egresado como Ingeniero Industrial, trabajó en otros espacios hasta regresar a su alma máter como docente de asignatura, paulatinamente migró al tiempo completo combinando el trabajo administrativo y a lo largo de 38 años ha desempeñado diversos puestos dentro del CETYS.

El Dr. Rocha Yáñez es egresado de Ingeniería Industrial del CETYS, cuenta con estudios de Doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de México, y un Doctorado en Administración del CETYS.

Pensar en el CETYS es sinónimo de vincularlo al Dr. Rocha, detalló el Dr. Fernando León García, Rector del Sistema CETYS Universidad quien agradeció los años de entrega a la institución y compromiso por hacer de su alma mater la mejor institución del Noroeste de México y un referente internacional.

“La amplia trayectoria y dedicación del Dr. Rocha sin duda fortaleció los esfuerzos del CETYS hacia una mayor eficacia organizacional para brindar educación de la más alta calidad a nuestro alumnado y deja un gran legado”.

El Dr. Rocha integró al cuerpo de diseño y marcó la implementación de los planes: CETYS 2010, CETYS 2020 y CETYS 2036 en los cual reflejó su visión y objetivos estratégicos, dos rasgos cruciales de la cultura organizacional de CETYS: la continuidad y la innovación.

“Estoy muy agradecido con CETYS Universidad por todo lo que me ha brindado, ha sido una institución que me abrió las puertas cuando iniciaba mi camino profesional como estudiante, después como docente y poco a poco me permitió confirmar que la visión de la institución y sus valores coinciden con los míos y hoy, puedo decir que los colores del CETYS representan mi cariño al proyecto y la satisfacción de haber cosechado buenos frutos de mi tiempo en sus espacios”, enfatizó el Dr. Jorge Rocha Yañéz.

El desempeño laboral del Ing. Rocha es y será inspirador para muchos de los miembros de la comunidad CETYS. Fueron más de cuatro décadas de hacer, pensar, imaginar y contribuir en la consolidación de una Institución que alcanza ya los 60 años de vida. En la primavera de 2022 anunció su retiro, concluyendo así una etapa en su vida y continuar con las venideras, sabiendo que “el deber está cumplido”.

La Familia CETYS externa con respeto, admiración y cariño una calurosa felicitación y agradecimiento al Dr. Jorge Rocha por tantos años de amor a los colores y confianza en la visión de su CETYS.