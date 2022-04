Logra alumna mexicana de Cetys puesto permanente en Tesla EUA

Seleccionada por Tesla para formar parte del Spring 2021 Internship y vivir una estancia que dado su talento, iniciativa y buena actitud, se prolongó de 6 meses a un año, Fernanda López Pompa está de vuelta en Mexicali para concluir sus estudios en Ingeniería Mecánica en julio del 2022, mismo mes en el que regresará a Fremont, California, para colaborar de tiempo completo en la firma encabezada por Elon Musk.

“Originalmente mi estancia iba a ser de alrededor de 7 meses, pero sólo al inicio tuve un internado normal. Después de 4 meses la que era mi mentora, de quien dependía para trabajar, decidió irse a otra empresa, pero a mi me quedaban varias semanas de internado y en ese trance, me hicieron cargo de todo un subsistema de pruebas. Esa fue la razón por la que me preguntaron, ¿Crees que puedes hacerte cargo del subsistema?, lo cual implicaba extenderme a un segundo período de internado. Les dije, yo creo que sí”, comparte la joven de origen sonorense.