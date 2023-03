Revo Jalisco sorprendió a la "Baja"

Revolución Jalisco sorprendió a San Valentín Baja para derrotarlos por marcador de 4-3, duelo que se

disputó en el campo de la Unidad Deportiva Baja California.



Con este resultado, la “Baja” cayó hasta la cuarta posición con 31 puntos, mientras que la “Revo” escaló hasta la séptima posición con 24 unidades.



Muy rápido en el juego David Franco adelantó a los locales con un buen disparo desde fuera del área con la pierna derecha para el 1-0 apenas al minuto 2. Pero la reacción de Jalisco llegó por obra de Andrés García quien remató dentro del área para el 1-1 al 7´.

Más adelante, Rigoberto Nájera regaló un golazo a favor de Revolución ya que remató desde fuera del área para el 2-1 al 9´. Antes de llegar a la media hora, San Valentín empató el juego con otro tanto de Franco para el 2-2 al 29´.



Ya para la segunda parte, Cristian “Carrizo” López adelantó momentáneamente a los locales con un buen remate desde fuera del área para el 3-2 apenas al 46´. Sin embargo, los de amarillo, reaccionaron y volvieron a empatar el juego con un derechazo de Andrés García para el 3-3 al 53´. Finalmente, Nájera aseguró el triunfo con un tanto dentro del área chica para el 4-3 final al 77´.



PRÓXIMA JORNADA 17



Sta. Isabel vs P. Nuevo

R. Beep Beep vs Á. Islas

R. Jalisco vs Ferrocarril

Bachilleres vs E. Agrícola

Div. Norte vs Alianza

Col. San Luis vs Santa Rosa

Villa Florida vs SV Baja

Descansa: Manchester Vera