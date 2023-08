Reportan incremento de casos nuevos por Covid 19 en BC

El número de casos nuevos por Covid-19 sigue incrementando, reconoció el Secretario de Salud, José Adrián Medina Amarillas, sin embargo, enfatizó que no de una manera preocupante.

Los casos nuevos que estamos reportando semanalmente, afortunadamente todos han sido manejados de manera ambulatoria, no tenemos pacientes hospitalizados’’ detalló.

Aun así, las muertes por Covid continúan registrando, ya que de acuerdo al funcionario están por dictaminar dos muertes que hubo esta semana, una en Mexicali y otra en Ensenada.

Se sospecha que se trataba de personas potencialmente podrían ser secundarias a Covid, a la vez que continúan alertas debido a que a nivel mundial la cantidad de casos ha aumentado paulatinamente.

No obstante, el número de casos nuevos debido a que no son de gravedad, no se estima hasta la fecha realizar modificaciones en las recomendaciones sanitarias, las cuales permanecen vigentes.

Actualmente Baja California tiene un total de 563 casos, donde más de la mitad de la cifra, 380 se concentran en el municipio de Tijuana, lo que era de esperar, señaló Medina Amarillas, debido a la cantidad de población.

Respecto a las nuevas variantes, el Secretario de Salud aseguró que de momento solo la variante del Omicron, conocida como Eris, es la que actualmente se encuentra en Baja California.