Reelección, más impuestos y nuevas secretarías; reprocha Coparmex a diputados ante pandemia

MEXICALI,B.C.-Un enérgico extrañamiento fue emitido este jueves por la Coparmex en Mexicali por el trabajo legislativo de los diputados que integran la 23 Legislatura en el Congreso de Baja California.

Reelección sin dejar el cargo, aumento de impuestos y creación de nuevas secretarías han sido las prioridades de los diputados en la pandemia, señaló Ernesto Elorduy Blackaller.

El presidente de Coparmex en la capital bajacaliforniana entregó por escrito el documento con estas observaciones al Congreso del Estado y a la oficina del Gobernador este jueves.

El documento incluye también propuestas legislativas para que los diputados trabajen para aminorar los efectos de salud, económicos y sociales que trajo consigo la pandemia.

“Son cambios que podrían hacerse, a nuestro juicio, con leyes y normas que beneficien a los ciudadanos ante la pérdida del patrimonio, de su salud y de los empleos”, explicó.

Y agregó que “tenemos más de un mes en cuarentena y se avecina el tsunami económico más grave de la historia moderna, y vemos que la agenda legislativa de los diputados llegó a niveles alarmantes”.

“No están atendiendo los temas que preocupan a los bajacalifornianos, temas críticos, para hacer sobrevivir a sus trabajos, su patrimonio, al contrario, crearon impuestos, se hicieron la vida más fácil para reelegirse y crearon secretarías, que buena o mala, no era esencial”, señaló.

Elorduy Blackaller dijo que, hoy por hoy, las acciones de ayuda por esta pandemia la están encabezando los mismos ciudadanos y la sociedad civil.

“Los diputados sintieron que lo justo en estos momentos era quitarnos más dinero, que no es suficiente todos los impuestos que pagamos para su sueldo, el financiamiento de sus partidos políticos, de su gestoría social de 400 mil pesos mensuales por cada diputado o sus equipos de consultores”, reclamó. “No vemos propuestas serias para que recorten gastos de forma permanente”.

Y apunta: “No hay diálogo, no hay consulta real, no hay parlamento abierto sobre sus decisiones, o el impacto de las mismas ante la sociedad que representan, su agenda no coincide con las preocupaciones de los bajacalifornianos, y eso demuestra una falta de humanismo y ética política”.

Entre las propuestas emitidas por el órgano patronal, se encuentran la de crear mecanismos para mitigar las afectaciones a los enfermos o el número de muertos por el Covid-19.

También la de legislar para salvaguardar la atención a la salud de bajacalifornianos, revisar el presupuesto para reasignar partidas a las áreas de salud, de infraestructura e insumos médicos.

Igualmente, la de aportar su gasto social y de sus módulos para camas hospitalarias, ventiladores y lo requerido para la atención de enfermos.

También la de identificar y reasignar ahorros y subejercicios para priorizarlos en la pandemia, realizar recortes de personal en áreas no esenciales y reasignar ahorros por ineficiencias de gobiernos anteriores.

“Es hacer trabajo por el que fueron electos, nada más y nada menos, se debe de cuestionar a los diputados, es rendición de cuentas, porque el Poder Legislativo se puede estar convirtiendo en un apéndice del Poder Ejecutivo, necesitamos ser más ciudadanos y exigir a los diputados”, comentó el presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex, Octavio Sandoval López.