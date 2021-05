Quinceañeras son festejadas por los mexicalenses

Con las donaciones de los mexicalenses que iban desde la decoración, hasta el maquillaje, lograron cumplir el sueño de ocho jovencitas de la casa hogar "A way out", regalándoles un recuerdo invaluable para el resto de sus vidas ..



Sandra Ortega, enfermera de profesión, acudió al llamado para apoyar a las quinceañeras, pasó la voz entre sus compañeros, logrando organizarse para proporcionarles la decoración, la mesa de snacks, el pastel, el banquete, el DJ, etcétera.



"Vi que estaban convocando para la caravana de las chicas, y yo creo que una Quinceañera es un evento que todas las niñas deben vivirlo, por eso me di a la tarea de buscar el apoyo, fue una suma de buenas voluntades con mis compañeros", compartió Ortega.



Es muy importante ayudar un poquito a la gente, no nos quita nada, todos podemos dar un poco de lo que tenemos, es importante para ellos porque se sienten queridos y que hay gente a la que le importan", reflexionó Erika Oropeza.

Ella junto a sus amigos Alberto Bustamante, Veronika Sarabia, Fausto Duarte, Liliana Bravo, Jorge Vega, Rosa Isela Gómez, y el DJ Central Attack.Luis Palomares, propietario de Eventos Mateos, llevó un puesto conpara los 40 menores de la casa hogar, en compañía de su esposa, con el fin de refrescarlos durante la fiesta.algo para los jóvenes, por la situación que estamos viviendo, nos parece importante dar un poco de lo que tenemos a estos jóvenes, apoyarnos entre y unos y otros, un poquito o mucho, siempre es una ayuda", compartió Palomares.María Muñoz Sánchez, de Imacum, señaló que quisieron hacerle un regaló a las quinceañeras, llevándoles al maestro Antonio Marabe, quien amenizó la fiesta con algunas canciones modernas tocadas en vivo con violín.Erika Oropeza, propietaria de la repostería Sweet Bakery, quien apoyo con algunos obsequios ydecorados de forma alusiva a las quinceañeras, señaló que se enteró porque su esposo es bombero y apoya con cursos a la casa hogar.

Valeria Rodríguez se encargó de donar la decoración para recibir a la caravana de vehículos que llegaría a las 18:00 horas, manifestó la importancia de ayudar a las organizaciones como A Way Out, ya que se sostienen del apoyo social.



"Pienso que los jóvenes dependen mucho de que unos los apoye para que sean principalmente personas de bien, como el tronco que uno tiene para luego forjarse un camino", aseguró Valeria.



Las jóvenes también fueron apoyadas con el maquillaje y peinado de sus maestras del Cecati 198 de Ciudad Morelos.