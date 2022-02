“Que revocación sea ejercicio de discusión pública, no si te cae bien o no el presidente”: Attolini

“Quienes piensan que la dictadura cubana, castrochavista, comunista, que va a expropiar y subir el dólar a 50 pesos, es su oportunidad de salir y votar en contra de que (el presidente) siga en su mandato”, expresó Antonio Attolini Murra.

El ex dirigente estudiantil #YoSoy132 y ex candidato a diputado federal por Morena por Torreón, Coahuila, estuvo en Mexicali para promover el proceso de revocación de mandato que se llevará a cabo próximamente en abril.

Militante de la 4T y bajacaliforniano por adopción, como él mismo se describe, aseguró que Baja California es un ejemplo de los gobiernos de Morena, donde afirmó que “el obradorismo está más fuerte que nunca”.

Attolini Murra hizo hincapié en la condición constitucional de este ejercicio histórico y en cuya ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión, la cual será aplicable para todos los presidentes a partir de este sexenio.

“Baja California tiene condiciones más comparables a más ciudades y estados del país, sobre todo los del norte, donde se dijo que el obradorismo no iba a ganar”, comentó. “Es un ejemplo de cómo los gobiernos de Morena cambian la vida de la gente”.

En el caso de su gobierno, destacó que Marina del Pilar se “alineó” a las políticas sociales del Gobierno Federal y las adoptó para llegar al resto de la población y así crear abarcar otros sectores.

Por ello señaló que al momento de participar en la revocación de mandato, piensen no solo en las políticas del Gobierno Federal, sino también en el Estatal. “Que no sea nada más que si nos cae bien o no el presidente, hagamos el ejercicio de discusión pública”, expresó. “Si queremos que siga y por qué, que sea una discusión para tomar mejores decisiones”.