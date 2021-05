Propone Coparmex Mexicali impuestos "complementarios" para aumentar ingresos

Como parte de una lista de 20 propuestas que serán presentadas a los candidatos a gobernador de Baja California, la dirigencia de Coparmex Mexicali propone la creación de impuestos complementarios para incrementar los ingresos estatales.

Octavio Sandoval López, presidente del organismo, presentó la lista de compromisos que serán puestos a disposición de los candidatos, donde también hay propuestas para la rendición de cuentas, transparencia, infraestructura, gestión de energía y otros.

En materia de finanzas públicas, la propuesta busca un saneamiento financiero para eliminar el déficit de cerca de 4 mil millones de pesos anuales que mantiene el estado.

Para esto el organismo pone en la mesa el cobro de derechos de control vehicular para los autos irregulares, además de gestionar un nuevo modelo de coordinación fiscal para "crear impuestos complementarios IST, IEPS e IVA", según fue confirmado.

"La falta de recursos del Estado se resuelve con más ingresos, pagando más impuestos, no hay de otra, no hay cifras mágicas, no es pedir prestado" aseguró el dirigente empresarial.

También se propone la reducción de los egresos estatales con un programa de reducción de plazas en gobierno, reducir el costo del Poder Legislativo eliminando la partida de gasto social a diputados locales, y establecer un sistema de pensiones separado del Issstecali.

En opinión de Sandoval López, el cobro de derechos a los autos "chocolate" podría representar un ingreso de 600 millones de pesos para el estado, mientras que el cobro de impuestos complementarios permitiría mayores recursos ante la falta de participaciones federales que recibe el estado.

"Si no se resuelve el problema de las finanzas públicas de Baja California cualquier cosa que se prometa, cualquiera, es inviable" aseguró "no pasa"

La lista completa de propuestas se hará llegar a los candidatos durante las reuniones que estos llevarán a cabo con Coparmex Mexicali, con la intención de que se comprometan con su cumplimiento.

Hasta el momento sólo se ha llevado a cabo la reunión con el candidato del Partido de Baja California, Carlos Atilano, mientras que en las próximas semanas ya se confirmaron reuniones con Guadalupe Jones de la alianza Va por Baja California (PRI, PAN, PRD), Alcibíades García de Movimiento Ciudadano y Jorge Hank de Encuentro Solidario.